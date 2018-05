Valverde: "No le damos ninguna importancia al pasillo"

5/05/2018 - 21:20

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, declaró que desde el club no le dan "ninguna importancia" a que el Real Madrid no les haga pasillo por el doblete durante el Clásico de este domingo en el Camp Nou (20.45 horas), además de afirmar que le gustaría que todos los duelos ante el cuadro blanco fueran "descafeinados" porque significaría que ya han "ganado".

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

"Hemos hablado mucho de ello, y es algo, que por mucho que se hable, no tiene importancia. No le damos ninguna importancia al pasillo", indicó el técnico en sala de prensa. Sobre si ha perdido importancia, Valverde dijo que "un Clásico es un Clásico". "Es un partido significativo, somos campeones. Es un partido que queremos ganar, y ellos igual, por la rivalidad y por todo. Quieren romper nuestra racha y espero que sea un buen partido", manifestó.

Sobre si el partido es 'descafeinado', el vasco fue claro. "Es porque hemos ganado ya. Me gustaría que todos fueran así, pero la gente estaría más excitada si nos lleváramos uno, dos puntos, si nos jugáramos algo pero a mí me va bien así", confesó.

El preparador azulgrana también habló de las palabras de Zidane, que consideró que, para él, LaLiga es más difícil de ganar que la Liga de Campeones. "Depende de cada uno y de lo que piense. LaLiga es la que dice cómo estás durante un año entero y al final siempre la gana el mejor. En la 'Champions' entran más factores. Nos enfrentamos a un rival que compite como el que más. Hay que tener el punto de fortuna a veces, y en la 'Champions', hay más candidatos, y en LaLiga hay dos, tres candidatos", valoró.

"Me quedo con todo. Siempre piensas cuando lo valoras en lo qué has perdido, nosotros apreciamos que el Madrid sea finalista porque es difícil y ellos igual porque lo que hicimos también lo es", aclaró Valverde.

Otro de los alicientes del choque en el Camp Nou es que será el último que dispute Andrés Iniesta con la camiseta del Barça. Su entrenador desveló el momento cuando le comunicó su marcha. "Me lo dijo él hace un mes, mes y medio. No le iba a decir nada, y es una cuestión en la que intercambiamos impresiones, la tenía bastante meditada. Cuando alguien con un bagaje como el de Iniesta te lo dice, es algo muy meditado, lo tenía pensado hace tiempo y no fue una charla en la que intentara convencerle", aseveró.

Sobre la presencia del manchego, Ernesto Valverde espera que "esté". "Ayer hizo una parte del entrenamiento, hoy seguramente ya todo, y luego hablaré con él para saber las sensaciones. Lo más importante son sus sensaciones", expresó el entrenador.

Además, Valverde habló de lo que espera del Real Madrid: que saque el mejor equipo. "No sé lo que se pudo decir de todo esto, pero no tengo ninguna duda de que veremos a los dos mejores equipos posibles. Es un partido importante, lo valoramos así y espero que sea así. Mañana espero lo mejor de los dos equipos", manifestó.

"Tiene por delante una final dentro de bastante tiempo. Lo que tenga que hacer es su problema, entiendo que vendrán con los mejores para ganarnos", zanjando la posibilidad de que los blancos hagan rotaciones.

Sobre si pueden terminar LaLiga sin perder. "En los tiempos que corren, conseguir terminar una Liga sin perder es algo importante, muy difícil y veremos si lo conseguimos", afirmó. "Queremos mantener nuestra racha, que no nos ganen, ganarles y nos jugamos bastante, independientemente de que ya seamos campeones. Son tres puntos importantes y vamos a intentarlo", expresó.

Valverde también habló de las declaraciones de Luis Suárez, a una radio uruguaya, en la que dio por hecho la llegada a Barcelona de Antoine Griezmann. "Soy claro cuando hablo, y no tengo ninguna duda de que habla figuradamente. Somos cuidadosos con lo que decimos y los otros clubes. No damos por hecho nada. Salen muchos nombres y al final, están en otros clubes y no queremos manifestarnos, pero a veces, hablamos de una manera u otra, pero no tiene importancia", concluyó.