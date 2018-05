Barcelona-Real Madrid: horario y dónde ver el 'Clásico' de LaLiga Santander

Barcelona y Real Madrid se enfrentan este domingo 6 de mayo en uno de los 'Clásicos' más descafeinados que se recuerdan. Los de Valverde están a tres partidos de terminar invictos en LaLiga, algo realmente histórico. Zidane saldrá en principio con todos sus titulares disponibles.



Horario del Barcelona-Real Madrid: ¿a qué hora se juega el 'Clásico'?

El Barcelona-Real Madrid, que se disputará en el Camp Nou, se jugará a las 20:45 horas en el último turno de la jornada. Antes de este encuentro se disputarán: Málaga vs Alavés (12:00), Atlético vs Espanyol (16:15) y Las Palmas vs Alavés (18:30).

Televisión del Barcelona-Real Madrid: ¿dónde ponen el 'Clásico'?

El 'Clásico' entre Barcelona y Real Madrid se podrá ver en Movistar+, en el canal Movistar Partidazo, disponible en la plataforma de Movistar+ y otras modalidades de pago.