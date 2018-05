Las confesiones de Unai Emery tras dejar el PSG: de los 'palos' a Neymar al deseo de Mbappé de fichar por Barça o Real Madrid

Unai Emery no entrenará al PSG la próxima temporada. El técnico vasco no ha cumplido el objetivo de la Champions League y, a pesar de ganar Ligue 1 y Copa de la Liga (puede ganar la Copa de Francia), dejará de entrenar a jugadores de la talla de Neymar o Mbappé, de los que ha hablado en una reciente entrevista a SFR Sport recogida por el diario Marca.

El todavía entrenador parisino ha confesado que Kylian Mbappé quería jugar en el Real Madrid o Barcelona, en lugar del PSG. "Inicialmente quería ir al Real Madrid o al Barcelona. Históricamente, este tipo de futbolistas franceses de 18 años salen de Francia. Los franceses deben estar orgullosos de tener a Mbappé en el PSG. Cuando conocí a su padre y a él, Mbappé quería ir al Real Madrid o al Barça. Fue el club y yo quien le dijo que tenía que seguir en Francia", afirmó.

Emery también habló de Neymar y, aunque reconoce que es un jugador de otro mundo, aprovechó para dejarle algún recado. "Que Neymar, después de un entrenamiento, tenga que hacer cuatro actos publicitarios no es lo mejor, pero hay que entenderlo porque el club logra también repercusión mediática", confesó.

"Él tiene que adaptarse a París, a compañeros, no solo a los brasileños. Él cuando acaba de entrenar se va a su casa, no está todos los días con los brasileños. Todo es un proceso. Todavía no está instalado al cien por cien en París. La liga francesa, las dificultades, el fútbol diferente... ", declaró.

"En el PSG lo hemos ido integrando en un grupo, donde hemos querido que él se sienta cómodo y que él saque a deslumbrar su juego. Con Neymar hay que tener paciencia. Hemos hecho el 50 por ciento del trabajo con él. Falta el otro 50 por ciento", terminó.