David Gallego, sobre la expulsión: "Ha sido una observación, no hubo insulto"

Madrid, 6 may (EFE).- El entrenador del Espanyol, David Gallego, aseguró tras el partido en el que su equipo derrotó por 0-2 al Atlético de Madrid en el estadio Wanda Metropolitano, en el que fue expulsado en el descanso, que él hizo "una observación del juego" al árbitro y que no hizo "insultos, ni falta de respeto" al colegiado.

"Ha sido una observación del juego, no ha habido insultos ni falta de respeto ni nada. Él ha interpretado falta de respeto y me ha expulsado. No hay que darle más vueltas, lo peor es para mí que me pierdo un partido", señaló el técnico en la rueda de prensa posterior al partido.

Según el acta redactada por el árbitro José Luis Munuera Montero, el entrenador del Espanyol fue expulsado por "protestar y hacer observaciones de forma reiterada dentro del túnel de vestuarios al finalizar el primer tiempo, diciendo en voz alta: 'ha sido falta, ha sido falta, seguro que si fuera al revés sería amarilla'".

El entrenador se ubicó después en la grada para ver el resto del encuentro, lo cual podría agravar su sanción tras la expulsión, y fue preguntado sobre si se comunicó por teléfono con los ocupantes del banquillo.

"Lo habéis visto", dijo el técnico, que explicó que su objetivo era "ayudar al equipo".

"Uno está tan metido y quiere hacer cosas para ayudar al equipo y se equivoca. Lo he hecho con pasión, sin ningún tipo de maldad, acabo de aterrizar en esto y quería aprovechar al máximo. No quería darle más vueltas. Si me he equivocado me he equivocado, lo he hecho desde la pasión y para ayudar al Espanyol", zanjó.