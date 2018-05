David Gallego: "La victoria es importante, pero sobre todo cómo hemos ganado"

Madrid, 6 may (EFE).- El entrenador del Espanyol, David Gallego, manifestó tras la victoria de su equipo por 0-2 ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano que el triunfo es "importante" pero más aún por "cómo" ganaron al conjunto rojiblanco, al que son los primeros que derrotan en su nuevo estadio en LaLiga Santander.

"Evidentemente la victoria es importante en este campo, pero sobre todo cómo hemos ganado. Hemos trabajado mucho estos días la creación, el equipo lo ha entendido a las mil maravillas, en defensa el equipo ha pasado muy pocos apuros", apreció tras el encuentro el preparador del conjunto 'perico'.

Gallego, que ha logrado siete puntos de nueve posibles en los tres partidos que lleva dirigiendo al Espanyol, elogió cómo interpretaron sus jugadores el encuentro.

"Quiero que quede claro que no hay mucho mérito del entrenador, habremos hecho táctica tres sesiones en tres semanas entre las recuperaciones y demás. Es más mérito de los jugadores que creen en esta idea, este modelo, se han soltado. Los grandes artífices son ellos", aseguró.

"Ha ganado el equipo, no yo", se reafirmó Gallego, que no quiso comparar su efectividad fuera con la de Quique Sánchez Flores (ha ganado dos partidos fuera de Cornellá-El Prat, y su antecesor solo uno), ya que con tan pocos partidos la estadísticas no son "tan fiables".

En el partido de hoy, destacó el buen trabajo de sus jugadores en las "vigilancias ofensivas" del Atletico, en la defensa de los centros laterales y en la posesión de balón

"Tú le das al equipo cuatro premisas, pero los que se equivocan y aciertan son ellos", añadió el técnico 'perico'.

Gallego tuvo palabras de elogio para el centrocampista Óscar Melendo, artífice del gol en propia puerta del defensor montenegrino del Atlético Stefan Savic tras un disparo suyo, del que dijo que le falta "el pasito de llegar al área".

También se refirió al portero Pau López: "Solo te puedo decir elogios. Está defendiendo la camiseta del Espanyol y no tengo ningún pero hacia él como a ningún componente del equipo. Me han acogido super bien, están muy receptivos cuando ya tienen la salvación, eso dice mucho de su calidad humana y de lo profesionales que son", añadió.

El entrenador explicó que el delantero Gerard Moreno, sustituido en el minuto 82, pidió el cambio por "molestias en el gemelo" porque "no podía más".