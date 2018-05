Filipe: "Me operaron el viernes y el domingo estaba trabajando"

Madrid, 6 may (EFE).- El brasileño Filipe Luis, defensa del Atlético de Madrid, repasó este domingo, tras su vuelta a la competición después de siete semanas por una fractura en el peroné, que fue operado "un viernes y el domingo" ya estaba "trabajando" en su recuperación y expuso que se ha esforzado "mucho" en ese proceso.

"Más o menos, me operaron el viernes (16 de marzo) y el domingo estaba trabajando, porque no podía perder la forma física. No podía caminar, tenía muletas, pero se podía hacer de muchas formas. En el gimnasio o después, pasadas unas semanas, puedes ir a la piscina. Desde el principio trabajé mucho, sin apoyar la pierna, estuve dos semanas sin apoyar y después empecé a apoyar despacito con muletas".

"Al mes es cuando ya me quitaron las muletas, pierdes mucha musculatura y ya cuando el hueso está consolidado, que se ve que todo está bien, que hay un callo importante, es coger la forma y la fuerza muscular en esas dos semanas. La fractura ha sido muy limpia, sólo en el hueso. No me afectó ningún ligamento del tobillo como también al operar hemos ganado ahí un par de semanas porque ayuda mucho para poder adelantar el trabajo", expuso.

"Cuando me rompí la pierna en Rusia, en el vestuario hice cálculos. Vi que se podía (llegar a la final de la Liga Europa y al Mundial). En ningún momento vi que no se podía. Cuando la gente me daba por perdida, me motiva. No me sorprendió porque ya pasé por eso. Ya me había roto la otra pierna, sabía cuál eran los plazos y el camino era ver dónde podíamos acortar tiempo. Todo se ha hecho de una manera muy segura, sin ningún riesgo, pero sí acelerando mucho, porque tengo un sueño y quiero cumplido", explicó.

"Estoy muy contento de volver porque me he esforzado mucho. Todos sabemos que esta fractura hay unos plazos que respetar y nadie adelanta eso. Hice muy poco al principio para hacer mucho al final. Cuando todo empieza bien, acaba bien. Óscar Pitillas (preparador físico recuperador del club) ha trabajado mañana, tarde y noche, sin descansar. Por suerte pude volver antes de tiempo", declaró.

Este domingo, siete semanas después, regresó a los terrenos de juego. "Me sentí bien. Al principio del partido después de tanto tiempo sin jugar uno se encuentra con las piernas pesadas. El segundo tiempo me encontraba mucho mejor. Este partido es muy importante para mí. Muy contento por poder jugar estos minutos y sentirme bien. No sentí ningún tipo de molestia ni dolor", dijo.

"Ya quería ir convocado contra el Alavés (hace una semana) y el doctor aún no me daba el alta. He tenido una semana entera para entrenar y da igual si estás parado dos semanas o dos meses que el primer partido siempre cuesta, porque no estás físicamente al mismo nivel de los que están jugando todos los partidos", explicó.

"Este partido era muy importante para mí, porque tenía que exigirme mucho. Tengo una semana larga para trabajar, para ir mejorando las sensaciones, pero con tantas lesiones que tuve esta temporada ya sé volver de la lesión. Sé pasar por ese proceso", apuntó sobre sus posibilidades de jugar la final de la Liga Europa.