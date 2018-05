Nadal: "El 'show' se acabaría si el lunes se rearbitrase y se sancionara a los que intentan engañar"

7/05/2018 - 14:54

El tenista español Rafa Nadal afirmó que le gustó el Clásico de este domingo donde "hubo de todo" y, aunque no quiso valorar las acciones polémicas, sí opinó que parezca que no haya "interés" en analizar al día siguiente los partidos para sancionar sobre todo a aquellos que "intentan engañar" a los árbitros.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

"No me corresponde, el pobre ya tendrá bastante con lo que habláis de él y no voy a sumarme a ese 'show'. Si el lunes se revisaran todas las acciones y hubiese sanciones posteriores, el árbitro tendría una tarea más sencilla. Hay muchos jugadores que intentan engañar y si se rearbitrase sobre la gente que se tira y se sancionara veríamos que el 'show' acabaría, pero parece que no hay interés", remarcó Nadal este lunes en rueda de prensa en la Caja Mágica.

Para el balear, el Clásico "fue un partido bonito de ver". "Lo disfruté, creo que el Real Madrid tuvo una oportunidad buena de llevarse el partido cuando jugó once contra diez toda la segunda parte y el Barça hizo una muy buena segunda parte, aunque Cristiano también se tuvo que ir tras el descaso. Fue un partido abierto, hubo de todo y se demostró que no era cierto que no se jugasen nada", comentó.

Además, reiteró su satisfacción por acudir el jueves al Wanda Metropolitano, "un estadio espectacular y precioso" y lamentó que haya un "problema en esta sociedad" al pensar que "para ser muy de un equipo hay que ser anti de otro".

"Me invitaron y acudí con total normalidad, era una competición europea y fui a apoyar al Atlético contra un equipo inglés y con la ilusión de ver un partido de gran categoría. Me dieron una camiseta al descanso y, como hacía frío, me la puse de bufanda. Hay demasiadas páginas que escribir de una misma cosa para opinar de cualquier tontería", zanjó.