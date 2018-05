Calleja: "Estamos acabando muy bien y falta la puntilla de Europa"

8/05/2018 - 14:18

El entrenador del Villarreal CF, Javier Calleja, ha comentado en la previa del partido contra el FC Barcelona correspondiente a la jornada 34 de LaLiga Santander que ante los blaugranas, campeones de la competición, confían en poder asaltar el Camp Nou y lograr un triunfo que les acerque o incluso les brinde la "puntilla" de jugar la Liga Europa el año que viene.

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

"Siempre hemos creído en poder conseguir el objetivo. Estamos sextos por méritos propios, por haberlo hecho bien todo el año con dinámicas diferentes y altibajos. Estamos acabando muy bien y falta la puntilla, que en estos tres partidos consigamos el objetivo de entrar a Europa", comentó en rueda de prensa.

El Villarreal, sexto con 57 puntos por los 52 puntos del Getafe, séptimo y con un partido más, y los 51 puntos de un Sevilla que también juega su partido pendiente este miércoles, está cerca de lograr ese objetivo europeo y con ganas de puntuar en el Camp Nou.

"El equipo llega muy bien, en uno de los mejores momentos de la temporada. A pesar de la dificultad de jugar en el Camp Nou contra el Barcelona tenemos la confianza de ganar, de hacer un buen partido y conseguir los tres puntos", comentó el técnico. "Imagino que la victoria nos haría estar entre los seis primeros. También cabe la posibilidad de que no", añadió.

Además, el equipo ha puntuado esta temporada contras todos los equipos cabeceros menos contra un Barça que asaltó el Estadio de la Cerámica (0-2). "La idea es seguir manteniendo ese buen nivel contra equipos de la zona alta de la tabla. Contra el único equipo que no hemos podido puntuar es el Barcelona, contra el resto lo hemos hecho. Es buen momento para volver a puntuar", augur ó.

No obstante, pese a que el Barça ya es campeón de LaLiga y no se juega nada, espera un rival motivado por el hecho de buscar acabar la competición invicto, algo nunca antes logrado. "Es un año histórico para ellos, es prácticamente irrepetible conseguir lo que están consiguiendo; no perder en Liga. Son campeones de Liga y Copa del Rey, será un partido muy difícil al que no renunciamos", avisó.

"Espero un Barça muy motivado, imagino que querrán acabar la Liga sin conocer la derrota. Tienen una plantilla de grandísima calidad y salga quien salga lo hará bien, y más jugando en casa. Tendremos que estar concentrados, no cometer errores y aprovechar las ocasiones", argumentó en este sentido.

Además, reconoció que no deberían renunciar al balón para no pasar apuros. "Habrá fases en las que tendremos que correr detrás del balón, pero hay que asegurar los primeros pases y presión y elegir si toca ataque largo o ser verticales para hacerles daño. Si renuncias al balón te toca sufrir demasiado", manifestó.

Por otro lado, anunció que sí harán el pasillo al Barça como campeón de LaLiga. "Sí, le haremos pasillo como equipo campeón. A veces se la da más importancia a un pasillo que a un partido, pero las polémicas prefiero evitarlas. Hago lo que creo que se tiene que hacer", aportó.