Iker Casillas no da aún por concluida su etapa en la selección española

"Yo no me he retirado de la Selección, aunque entiendo al seleccionador"

"Siempre que me quiera llamar Lopetegui o cualquiera, yo, encantado

Iker Casillas, durante un entrenamiento con la selección española en 2016. Imagen: EFE

Iker Casillas ha vuelto a levantar un título. En Oporto, el excapitán del Real Madrid se ha proclamado campeón de Liga tras un buen final de temporada que, a sus 36 años (en breve 37), no le hacen desistir de su sueño, el de volver jugar en la selección española.

Así lo ha confesado en una entrevista en El Larguero, de la Cadena Ser, donde también se ha referido a los últimos hechos recientes del equipo blanco.

La final de Champions

"No iré a Kiev. Me gustaría pero no podré ir. Espero que el Madrid consiga su Decimotercera Champions para seguir siendo el mejor club del mundo. El equipo que tiene es descomunal. Este año se lo han jugado todo a esa baza. Han eliminado a PSG, Juve, Bayern... han hecho una Champions espectacular"

¿Echa de menos al Madrid?

"No echo de menos al Madrid. Me ha dado todo, la oportunidad de jugar grandes partidos, ganar títulos, ir con la Selección. Cuando cierras una etapa se abren otras. Sigo siendo madridista y disfrutando con el Real Madrid"

Su salida del conjunto blanco

"En su día podré hablar tranquilamente. Hay que tomar decisiones en la vida y uno no puede arrepentirse de lo que hace. Feliz porque mi anterior equipo sigue cosechando éxitos y haciendo feliz a mucha gente"

¿Da por cerrada su etapa en la Selección?

"No. Yo no me he retirado de la Selección. Entiendo que el seleccionador opta por otros compañeros que él considera que son de su confianza y hay que respetarlo. Sigo soñando con volver, retirarme y decir hasta aquí he llegado. Pero hasta ahora no me he retirado de la Selección. Siempre que me quiera llamar Lopetegui o cualquiera, yo estaré encantado"

¿Es favorita 'La Roja' en Rusia 2018?

"La veo entre las favoritas para ganar el Mundial por equipo y jugadores. Hay algún partido que se puede torcer y no tengo ninguna duda que España va a pelear por el Mundial y en semifinales la vamos a ver. Nos va a ilusionar como siempre"

¿Qué le pareció el Clásico?

"No vi el partido. Sí que he visto que empataron a dos y que el Barça se quedó con uno menos. Era un Clásico que ni fu ni fa, más que nada es el prestigio cuando juega un Barça-Madrid"

¿Qué opina sobre el pasillo?

"Cada uno tiene que respetar las decisiones que toma. Leí a Zidane que no iban a hacer pasillo y es un poco por vosotros (la prensa) y por lo que genera, por el debate"