Zidane: "Caparrós le mete a todo intensidad alta"

Madrid, 8 may (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, espera un partido al "límite en lo físico" en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán ante un Sevilla que se juega sus opciones de jugar competición europea la próxima temporada y aseguró que su entrenador Joaquín Caparrós, "le mete a todo intensidad alta".

Después del desgaste del clásico del Camp Nou, el Real Madrid encarará con rotaciones tres días después un partido en Sevilla en el que Zidane espera un ritmo elevado.

"Seguro que lo van a llevar al límite en lo físico, Caparrós tiene la peculiaridad de meter todo en intensidad alta y presión. Vi el partido ante la Real Sociedad y los llevaron al límite. Nos espera un buen partido", advirtió el técnico madridista.

"Cuando juegas ante un equipo que se juega mucho, exige intensidad desde el inicio del partido. Seguramente que en su casa van a venir a presionar y tenemos que hacer bien las cosas desde el principio", añadió.

El Real Madrid viaja a Sevilla con el objetivo marcado por Zidane a sus jugadores de dar caza al Atlético de Madrid en la segunda plaza de la clasificación liguera, aunque su atención esté en la final de la Liga de Campeones que disputa dentro de 18 días.

"Nos faltan tres partidos de Liga y mañana nosotros, como siempre, vamos a intentar hacer un buen partido. El objetivo es intentar acabar lo más alto posible y es una buena oportunidad para sumar tres puntos, sabiendo que ellos se juegan mucho".

Dejó claro Zidane que por su cabeza no pasa reservar a titulares por el riesgo a que se lesionen, como ocurrió con Cristiano Ronaldo en el Camp Nou, y la gestión de minutos la realizará en función del cansancio.

"No pienso en una lesión o en lo que puede pasar al jugador antes de la final de la Champions. Tengo 25 jugadores y algunos tienen que descansar de vez en cuando, pero no pensando que se va a lesionar porque si no para qué vamos a jugar los tres partidos que nos quedan", manifestó.

"Hay que salir positivos, sin pensar que va a pasar algo y cuando pasa como con Cristiano, que es poca cosa, se intenta arreglar lo más rápido posible. Esto no se puede controlar, como entrenador meto los jugadores que veo conveniente para cada partido", sentenció.