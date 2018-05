Cerezo: "Griezmann es jugador del Atlético de Madrid hasta el día de hoy"

8/05/2018 - 16:56

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha reiterado que Antoine Griezmann sigue siendo "jugador" del conjunto rojiblanco, a pesar de que el FC Barcelona ha reconocido contactos con el francés en los últimos meses.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

"He comido con un amigo y hemos hablado cosas de cine, no de fútbol. No he visto a Antoine en el restaurante. Antoine Griezmann es jugador del Atlético de Madrid, que yo sepa, hasta el día de hoy. No sé nada más", señaló en declaraciones a Gol a la salida de un restaurante en Majadahonda.

Este lunes, el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, confesó haberse reunido el pasado mes de octubre con el representante de Antoine Griezmann para un posible traspaso. "Tenemos una buena relación con el Atlético de Madrid. En octubre nos vimos con su representante, pero al igual que hablamos con muchos otros", comentó Bartomeu en una entrevista para RAC1.

Anteriormente, el delantero uruguayo Luis Suárez dio por hecha la llegada del francés. "El Barça siempre trae jugadores de calidad como Antoine, como cuando vino Coutinho o Dembélé... Son futbolistas de muchísima calidad", indicó.