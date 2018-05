Valverde: "El objetivo es mantener la competitividad, ha sido una gran temporada"

8/05/2018 - 18:07

"Iniesta es insustituible, se dice que alguien va a hacer de él, o de Neymar, pero nadie lo va a hacer"

"Iniesta es insustituible, se dice que alguien va a hacer de él, o de Neymar, pero nadie lo va a hacer"

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, afirmó que el objetivo en los tres encuentros de LaLiga Santander que restan al conjunto azulgrana es "mantener el nivel de competitividad", la víspera de enfrentarse a un equipo que ha hecho una "gran temporada" como el Villarreal por el aplazamiento de la final de la Copa del Rey.

"Nos quedan tres partidos compitiendo con la idea de ganar los tres. La motivación es mantener nuestro nivel de competitividad, y que ese nivel sea una costumbre. Siempre quieres llegar a los últimos partidos con todo resuelto, y se te pueden hacer largos los partidos. Eso es lo que no quiero", manifestó en rueda de prensa.

Tan sólo dos días después del Clásico contra el Real Madrid, Ernesto Valverde confesó que la expectación que genera "es única" porque se disputan "más que tres puntos", pero esto es, para él, cosa del pasado. "Ahora recibimos a un equipo que ha hecho una gran temporada, que todavía no tiene todo resuelto, porque le hacen falta un par de puntos para estar matemáticamente clasificado, pero tengo la sensación de que jugará en Europa otra vez", comentó.

En cambio, lamentó que le volvieran a preguntar por el 'no pasillo' del Real Madrid ("Lo del pasillo no se acaba nunca, esto de estirar la cuerda tanto ...", dijo) porque, para él, hay que "pasar página". "El Villarreal lo hará porque no hay la rivalidad Barça-Madrid, en la que todos buscan la humillación del otro haciendo el pasillo", indicó.

Asimismo, declaró que ha visto "muchas cosas dentro del campo" y que ningún club ni jugador "puede abrir la boca" en alusión a la supuesta presión de su delantero Leo Messi sobre el colegiado del Clásico, Hernández Hernández. "Aquí siempre salen informaciones y hay que corroborarlas", subrayó.

Por otro lado, aún no sabe si ficharán a algún jugador para ocupar la plaza que dejará vacante el capitán Andrés Iniesta. "Hay jugadores en la plantilla, también en el mercado, en el Barça B ... Andrés es insustituible, por lo que hay que buscar otros equilibrios en el equipo. Se va Iniesta, o Neymar, y se habla de que va a haber alguno que va a hacer lo que él hace. Nadie lo va a hacer", aseguró.

"TENEMOS RESPETO HACIA EL ATLÉTICO Y GRIEZMANN"

Acerca de posible fichaje del delantero francés del Atlético de Madrid para el próximo curso, Valverde calificó al ariete como "un gran jugador". "No sé qué relevancia tiene que haya comido con su presidente. Hay que ser muy cautos al valorar a jugadores que no están con nosotros. Tenemos respeto hacia el Atlético y Griezmann, van a jugar una final y se la han ganado", dijo en alusión a la final de la Liga Europa en Lyon.

Si hace rotaciones en este tramo final será "para intentar ganar el partido y tener a gente fresca". "El otro día contra el Madrid jugamos bastante tiempo con 10 jugadores. Ninguna federación me ha llamado a mi, ni nadie me ha dicho que no quiere que juegue éste porque tiene que estar fresco para el Mundial. Es evidente que ya conocen la respuesta. Aunque soy consciente de la 'tralla' que llevan nuestros jugadores toda la temporada", destacó.

Asimismo, no ocultó que le gustaría que Leo Messi gane la Bota de Oro. "Nos gusta que nuestros jugadores aspiren a los mejores trofeos del fútbol mundial, por lo que dice por un jugador como Leo, y del colectivo. Me gustaría que la consiguiera. Es una satisfacción para él y para todos", admitió.

Sobre la posible cesión de Dembelé, repasó los problemas físicos y de adaptación que ha tenido en su primer curso como azulgrana. "Es un recién llegado, que ha estado mucho tiempo lesionado. Jugar en nuestro equipo de titular no es fácil. Tiene un talento increíble, es rápido y desequilibrante. Luego hay cuestiones defensivas que tiene que trabajar. Pero es joven, es una temporada difícil y esperamos que el año que viene lo vaya desarrollando", deseó.

Después de una pretemporada complicada, Valverde no se pone nota, pero considera que se han cumplido más retos de los previstos, excepto el borrón de la eliminación por la Roma en la Liga de Campeones. "En este club se valora ganar todo. Tuvimos muchas dificultades y hemos superado las expectativas. Tuvimos un día horrible en Roma y ese partido nos ha penalizado mucho. La nota, que le de cada uno la que quiera, creo que ha sido gran temporada", sentenció.