El Fuenlabrada pide a la RFEF que confirme si el Fabril puede jugar la fase de ascenso a Segunda

8/05/2018 - 18:27

El CF Fuenlabrada ha enviado un escrito a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), al que se han adherido Rayo Majadahonda, Rápido de Bouzas y Navalcarnero, para pedirle que confirme que el Fabril, filial del RC Deportivo, no puede disputar la fase de ascenso a LaLiga 1,2,3 tras el descenso del primer equipo, y ha advertido de que la decisión de que lo dispute "podría generar perjuicios" y afectar a la "integridad" de la competición.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

"El CF Fuenlabrada ha enviado un escrito a la Federación Española de Fútbol y a LaLiga para que esta última comunique si existen o no expedientes que puedan generar descensos disciplinarios y que, en caso de no existir dicha opción, la RFEF confirme que el Fabril no puede jugar la fase de ascenso a LaLiga 1,2,3", señala el club madrileño en un comunicado.

El escrito, al que se han adherido Rayo Majadahonda, Rápido de Bouzas y Navalcarnero, argumenta que con la participación del Deportivo B en el 'playoff' se podrían "generar perjuicios" no sólo para la clasificación, sino también "en su transcurso", lo que pondría "en peligro la integridad de la competición" para ascender a Segunda.

Actualmente y a falta de una jornada para la conclusión de la temporada regular, el Rayo Majadahonda es líder del Grupo 1 con 69 puntos, uno más que el Fabril (68) y cuatro más que el Fuenlabrada (65). Además, el Rápido de Bouzas es cuarto con las mismas 60 unidades que el Celta B y el Navalcarnero.

El reglamento de la RFEF determina que los cuatro primeros clasificados de cada uno de los grupos participarán en la segunda fase de la competición, "salvo que por su condición de filiales o dependientes no pudieran optar nunca al ascenso", lo que haría que ocupara su lugar "el inmediatamente mejor clasificado", una situación en la que se encontraría el filial coruñés.

Sin embargo, la misma circular recoge que si "por la disparidad de calendario" no se conociese si su primer equipo va a permanecer en la categoría en la que el filial opta a ascender, este disputará la promoción. Por ello, los cuatro equipos firmantes han pedido conocer si se van a producir descensos administrativos en LaLiga Santander que afectasen a la permanencia del Depor, que confirmó matemáticamente su descenso hace algo más de una semana.