Cristiano, Neymar, Iniesta y Ramos podrán personalizar sus botas con el escudo de su país en el Mundial

9/05/2018 - 14:49

Los jugadores Cristiano Ronaldo, Neymar Jr, Andrés Iniesta, Sergio Ramos y Gerar Piqué, entre otros, podrán personalizar sus botas blancas de Nike con el escudo de sus respectivos países en el próximo Campeonato del Mundo de fútbol, que se disputa en Rusia a partir del 14 de junio, informa la marca estadounidense en un comunicado.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El fútbol toma el protagonismo este verano durante el Mundial de Rusia y los jugadores de Nike de todos los países, entre ellos Ronaldo, Iniesta, Ramos, Busquets, Isco o Coutinho, complementarán los colores de las equipaciones de sus equipos nacionales con botas blancas.

La parte superior blanca del paquete 'Just Do It', disponible a partir del 14 de mayo, presentará una piel nacarada mate y trazos de color gris metálico. Las botas también cuentan con acabados de calidad de chapado en las tonalidades Total Orange (Mercurial 360), Volt (Hypervenom), Bright Crimson (Magista), Blue Hero (Tiempo).

Cada talonera contiene un triángulo con 32 líneas, una porcada país del campeonato, y los jugadores tendrán la opción de llenar eltriángulo con un gráfico que represente la bandera de su país, comomuestra de orgullo nacional.