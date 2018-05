La bendición de Cristiano Ronaldo a la llegada de Neymar al Real Madrid

El luso confiado a pesar de la posible llegada del brasileño

Cree que es indispensable en la escuadra madridista

Foto: Reuters.

Neymar está ocupando todas las portadas de los medios deportivos. Su posible desembarco en el Santiago Bernabéu el róximo verano está en boca de todos, y en El Chiringuito de Mega ya han analizado como sería la llegada del astro brasileño del PSG al vestuario del Real Madrid.

"Si llega Neymar, Cristiano será el primero en darle la bienvenida porque nadie le hace sombra. Neymar es buenísimo pero es una operación complicada", aseguró el tertuliano del programa, Edu Aguirre.

Las dudas de Aguirre ("Me encantaría verle en el Madrid pero tengo dudas. Creo que Cristiano y Ney no van a jugar juntos por un tema de números") fueron reafirmadas por también por José Damián González: "Neymar se fue del Barça para no ser la sombra de Messi y se va a ir al Madrid a ser la de Cristiano y Ramos. Meter a Neymar en el vestuario del Madrid es meter al caballo de Troya del Barça".

"Sabía todo lo que hacía Neymar fuera del campo estando en el Barça y me daba igual... Se me caía la baba viéndole jugar", confesó el tertuliano culé Jota Jordi, que también recalcó que no quiere ver al brasileño en el Real Madrid.