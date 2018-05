Joaquín bromea diciendo que prefiere tener "los huevos color carne" y que Setién "ya se ríe"

9/05/2018 - 17:50

El centrocampista del Betis Joaquín Sánchez sacó su tono más bromista este miércoles para hablar del derbi y reconocer que prefiere tener "los huevos de color carne" y que el técnico Quique Setién "ya se ríe y todo", aunque, en tono ya serio, lamentó el incidente con un aficionado verdiblanco agredido en las inmediaciones del Benito Villamarín.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

"Prefiero tener los huevos de color carne, que son más bonitos", expresó entre risas Joaquín, en respuesta a las palabras la semana pasada de Joaquín Caparrós, entrenador del Sevilla, que también en tono de broma aseguró que se los había visto "rojos y blancos", los colores del equipo, a sus jugadores.

Además, también sacó su mejor sonrisa para hablar de las alineaciones de Quique Setién. "El míster lleva una segunda vuelta fumando lo mejor, ya hasta se ríe y todo. Todavía no me ha dado lo que fuma, pero ya se lo sacaré", señaló en declaraciones recogidas por la web del club.

En cambio, fue mucho más serio y contundente para referirse a la agresión al aficionado bético. "Es lo triste de esto y no cabe en el fútbol. No va ni con la afición del Betis ni con la del Sevilla, esta gente sobra en un deporte tan bonito como es el fútbol y somos los primeros que debemos dar ejemplo con deportividad y disfrutando de un gran partido como es el derbi", apuntó.

"El fútbol debe estar por encima de todo y esta gente no debe manchar lo bonito que tiene esta ciudad, este tipo de partidos. Tiene que prevalecer el deporte, el fútbol, el ejemplo y que esto sea una fiesta", reiteró el capitán verdiblanco que sabe que en el campo habrá "tensión", pero que cuando el partido termine, "pase lo que pase, debe quedarse ahí y que las aficiones disfruten".

El gaditano pidió no dar "mucho bombo a esta gente porque ellos mismos se retratan" y dejó claro que él no debe decir si habría que prohibir la entrada a la afición sevillista. "Al igual que a nosotros nos gusta tener a la afición del Betis cuando vamos a su estadio a ellos les pasará igual. La Policía tomará todas las medidas posibles y controlará todo para que cada afición disfrute de este tipo de partidos", afirmó.

En lo deportivo, dejó claro que "son partidos que uno desea que comiencen ya" y que "se viven con una emoción e intensidad grandísima". "Intentaremos disfrutarlo por el momento en que estamos y porque jugamos en casa y queremos darle esa gran victoria ante el gran rival y que sea una fiesta para nosotros", deseó.

Para Joaquín, "siempre es más bonito terminar quinto que sexto", pero no cree que lo que pase en el aplazado de este miércoles entre el Sevilla y el Real Madrid "no tiene que cambiar" el partido del sábado que "va a generar la misma motivación" y que "se jugará con la misma rivalidad".

"Se presenta un derbi bonito por el momento de igualdad de los dos equipos, hemos estado arriba durante la temporada; por el momento en que estamos y por el momento de la temporada, que ya queda poco para que termine LaLiga", subrayó el veterano jugador del Betis, que se conforma con ganar porque "serviría para terminar la temporada de una manera maravillosa".

En cuanto a su arenga antes del encuentro, Joaquín volvió a sacar su vena más cómica. "Muchas veces me sale improvisada, así que me estoy quedando sin recursos. A estas alturas no sé ni que decir o me repito, aunque en este partido uno no necesita enchufar mucho a la gente después de vivir el partido de ida y saber lo que significa esto", comentó.