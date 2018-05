Godín: "No hablamos de favoritismo, hay que hablar dentro del campo"

9/05/2018 - 18:23

El futbolista uruguayo del Atlético de Madrid Diego Godín aseguró este miércoles que su equipo no habla de "favoritismo" en relación a la final de la Liga Europa de la próxima semana ante el Olympique de Marsella y apeló a hablar "dentro del campo" para conseguir un título "importantísimo" para el club.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

"Estamos motivados por estar en la final, es un título importantísimo para el club. Lo que cuenta es lo que hagas ese día, es un momento único donde hay muchas cosas en juego. Luego hay cosas que no se pueden controlar más allá del favoritismo. Hay que hacerlo lo mejor posible, no hablamos de favoritismo, hay que hablar dentro del campo", declaró el defensa en la sala de prensa del estadio Wanda Metropolitano.

El zaguero recordó el título de la Liga Europa conseguido hace -tal día como hoy- seis años. "Han pasado muchos años, fue el primer título de esta era con el 'Cholo' de entrenador. Teníamos una buena base de jugadores, hemos jugado tres finales y hemos ganado muchos títulos. Tenemos la experiencia de haber jugado este tipo de partidos, lo que se vive y lo que significa. Aún así todas las finales son diferentes y vamos a prepararnos sabiendo cuál es el camino", señaló.

Además, el defensa uruguayo se refirió al polémico reparto de las entradas que la UEFA designó a la afición colchonera. "No tenía ni idea del reparto. Son ellos los que ponen las reglas. Ojalá pudieran ir más aficionados nuestros pero son cosas que no controlamos y no podemos hacer nada", indicó.

Por último, el charrúa opinó sobre la posibilidad de que haya altercados entre ambas aficiones el día de la final. "Las autoridades deben encargarse de ese tema y estarán trabajando. Hay que alentar a la gente de que esto es una fiesta, son 90 minutos y eso tiene que verse en el campo. Es un día para las familias, para los niños, habrá un ganador y otro que pierda pero el deseo es ese, más no podemos hacer. Ojalá que no pase nada", concluyó.