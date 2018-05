Torres: "Tengo la oportunidad de cumplir el sueño de ganar un título en mi casa"

9/05/2018 - 18:44

El delantero del Atlético de Madrid Fernando Torres reconoció que está ante "la oportunidad" de "cumplir el sueño" de ganar un título en su "casa" el próximo miércoles en la final de la Liga Europa ante el Olympique de Marsella, un partido que servirá, según el fuenlabreño, de "demostrar al mundo" que su equipo nunca se conforma.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

"En mi caso me quedan tres partidos nada más, intento vivir cada día con la importancia que se merece. La final ocupa todos mis pensamientos y también un poco de alivio. Es lo más importante para nosotros en estos momentos", indicó.

"Sabemos de la importancia para el club de ganar un título europeo y sabemos que es importante levantarse después de un tropiezo como el que tuvimos en la 'Champions'. En mi caso tengo la oportunidad de cumplir el sueño de ganar un título en mi casa", declaró en la sala de prensa del Wanda Metropolitano durante el 'Media day' del Atlético.

Además, el '9' rojiblanco habló de su experiencia al haber disputado varias finales. "Es difícil ver una final con un resultado abultado, siempre son partidos muy disputados, algunos con prórroga y penaltis. Los dos equipos que llegan se juegan gran parte de la temporada. Haber jugado finales te hace ver que cuando ganas hay partidos que guardan muchas similitudes. Te sirven para ver cómo hay que reaccionar, son encuentros que uno no olvida desde el primer hasta el último minuto", explicó.

Torres reconoció que cualquier mínimo detalle es importante en estos partidos. "En el futuro serán los jugadores más experimentados los que les digan a los demás como se juegan las finales. Cada detalle cuenta, incluso los más insignificantes que luego son un mundo. Tenemos una oportunidad para decir que hemos ganado otro título europeo", indicó.

El ariete confirmó el crecimiento de su club en los últimos años. "Cuando se sigue la actualidad de este equipo se puede ver lo que se está creciendo. En otros países sólo se ven los resultados pero a este equipo se le ve que sigue estando ahí. Se ve que es un club importante. El Atlético no es un equipo de momentos sino de estabilidad al que los jugadores grandes van a querer ir", manifestó.

Por último, Fernando Torres apeló a "a demostrar al mundo" el inconformismo de su equipo. "Tenemos a dos rivales gigantes en Liga que nos sacan mucha ventaja en muchos sentidos y para acercarse a ellos no cabe otra que ganar. Esta es una oportunidad única para demostrar al mundo que no nos conformamos con lo que tenemos, ha habido muchos cambios, como el nuevo estadio, la salida de muchos jugadores. No es fácil conseguir estar en otra final y ganar sería la guinda", concluyó.