Filipe Luis: "Sabemos lo complicado que ha sido llegar hasta aquí, me dejé la pierna de por medio"

9/05/2018 - 19:09

"Griezmann es barato y lo será más si hace una buena final y la gana"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El jugador del Atlético de Madrid Filipe Luis subrayó la importancia que tiene la final de la Liga Europa, que disputarán el próximo miércoles ante el Olympique de Marsella, y recordó "lo complicado que ha sido llegar hasta aquí" porque se dejó "la pierna de por medio".

"Tuve la oportunidad de jugar en Bucarest, la Supercopa, jugar una final de 'Champions', jugar en la Premier y ahora volver a una final de la 'Europa League'. Tenemos una plantilla competitiva para pelear con equipos poderosos pero sé lo complicado que ha sido. Me dejé la pierna por medio", sentenció entre risas un recuperado lateral brasileño.

"Sin duda, cuando me rompí la pierna yo empecé a hacer cálculos y supe más o menos cuanto iba a tardar en volver, aunque dependía del hueso. Solo Dios sabe como me he esforzado para estar en la final. Sabía que podía estar antes, el otro día pude jugar, cogí ritmo y voy a estar disponible, eso me deja muy orgulloso. Eso es lo más bonito", añadió sobre su rotura de peroné en la ida de los octavos de final ante el Lokomotiv.

"Va a ser un partido abierto, sin un favorito claro pero hemos jugado partido así. Cuando te plantas ante un equipo tan bueno como el Marsella la experiencia es la única ventaja que yo pondría sobre la mesa. Luego a ver quién es el mejor pero nos hace estar más tranquilos, aunque hayamos perdido unas y ganado otras", explicó.

Por otra parte, Filipe fue preguntado por el futuro de Antoine Griezmann y aseguró que el equipo rojiblanco "no" es "solo Griezmann", aunque reconoció que el francés es "el jugador más determinante" y "barato".

"Griezmann es barato y se puede volver más barato si hace una buena final y la gana. Pero esto no afecta al equipo, ya se verá después de la final. Estamos encantados con él, pero no somos solo Griezmann, el resto hemos luchado, aunque él es el jugador más determinante pero le hemos ayudado a ser lo que es hoy. Queremos que se quede pero él es ajeno a lo que está siendo esta semana. Vamos a disfrutar la final porque puede que no vuelva nunca", declaró desde el Wanda Metropolitano.