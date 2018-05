El fichaje de Neymar por el Real Madrid se acelera: su padre ya negocia la salida del PSG

Se reunión con Zahavi, el intermediario que sacó a Neymar del Barça

El encuentro tuvo lugar el 24 de abril y tiene como objetivo acelerar su adiós

Neymar padre, en una imagen de archivo. Imagen: EFE

El fichaje de Neymar por el Real Madrid sigue acelerándose. El padre del futbolista, además de su representante, se reunió el pasado 24 de abril en París con Pino Zahavi, famoso intermediario israelí que gestionó precisamente la venta del brasileño al París Saint-Germain (PSG) el pasado verano. El padre de Neymar quiere que Zahavi inicie los movimientos para liberar a su hijo del vínculo adquirido con los franceses rumbo al Real Madrid.

La información la revela este jueves el diario francés Liberation. Según el rotativo, el encuentro se produjo en Europa. El padre de Neymar cogió un avión y le expulso, dice el periódico citando fuentes cercanas a la operación, el deseo de que su hijo juegue en un grande de Europa.

Claro que a esa petición se le añaden matices. 'Neymar Pai' habría pedido no acabar en Inglaterra, no ir a Alemania y no retornar al Barcelona. Conclusión: la única alternativa posible es la de verse jugando en el Bernabéu. Blanco (nunca mejor dicho) y en botella.

Una reunión que se habría producido apenas un mes después de que un emisario del Real Madrid hubiera visitado al futbolista y a su entorno en Brasil para empezar la negociación de su fichaje. Fue en este ámbito como se produjo la foto de Vinicius (ya jugador merengue) y el propio Neymar. Fue el intermediario del Real Madrid el que los presentó como parte de su estrategia para ganarte a la estrella del PSG.

Cismas en el PSG

Entre tanto, cuenta Liberation, el ambiente en el PSG se tensa y calienta por momentos. Y todo por culpa de Neymar. Sus compañeros están molestos con él por los privilegios que tiene (por ejemplo, quedarse a tratar en Brasil y no volver a París) y eso, a su vez, genera tensiones internas en el vestuario. Problemas que no hacen bien al equipo, pero que sobre todo no ayuda a que el delantero se quede en El Parque de los Príncipes.