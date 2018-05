Ziganda: "Empezar en agosto con la espada sobre la cabeza era un riesgo evitable"

10/05/2018 - 14:23

José Ángel Ziganda aseguró este jueves, tras confirmarse que no seguirá el año que viene como entrenador del Athletic Club, que siempre tuvo "la esperanza de que la cosa mejorara" y que el equipo pudiera clasificarse para competición europea un año más, pero entendió que era "un riesgo evitable" continuar en la próxima temporada porque no contaba con demasiado crédito.

"Siempre he tenido la esperanza de que la cosa mejorara, de tener opciones de mejorar el juego y los resultados y de alcanzar los objetivos. Estuvimos a tiempo hasta hace casi un mes, pero tras el Deportivo y el Levante ya veías que era complicado. Hemos tenido mucha irregularidad, malas sensaciones en muchos momentos y poca continuidad a los buenos", lamentó Ziganda en rueda de prensa.

El navarro se veía "con fuerzas" para seguir el año que le restaba de contrato por conocer "más en profundidad a todo el mundo" y tener "más argumentos". "Pero entiendo que empezar con esa espada sobre la cabeza en agosto es algo que hubiese sido un riesgo evitable", confesó.

El 'Kuko' reconoció que no fue "capaz" de ganarse la confianza de la afición. "Lo que me achaco es no sacar más de los jugadores y no haber jugado más días como el Betis o el Celta, espero haber aprendido porque esa irregularidad es la que me ha llevado a esto", añadió, apuntando que no fue capaz de "anclar un proyecto ni un estilo".

Ziganda señaló a la eliminación contra el Formentera en la Copa del Rey como el "peor y el mejor día". "Fue el mejor por la reacción del equipo ante esta situación crítica. Tras ese partido se vio que se puede confiar en esta gente", recalcó.

En este sentido, desmintió mala relación con el vestuario. "Se lo he comunicado hoy personalmente y lo ha asumido con entereza", puntualizó. "Cuando hablamos con tanta sinceridad damos pie a sacar titulares que sabéis que están sacados de contexto y en algunas cosas no habéis sido justos y profesionales", se quejó dirigiéndose a los medios.

"Cuando uno no gana no está contento y está la situación para gracias las justas. No dije que sólo tres jugadores habían sacado la cara por mí. Sé lo que dije, y eso no lo dije", sentenció el técnico navarro, que estuvo acompañado por sus futbolistas.