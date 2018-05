Blanca, la enferma de cáncer que emociona a la plantilla del Leganés

Madrid, 10 may (EFE).- Blanca Fernández, aficionada del Leganés enferma de cáncer, leyó ante la plantilla del conjunto blanquiazul una emotiva carta en la que hizo ver a los jugadores la importancia que tiene el equipo en su recuperación.

"Que me dijeran que tengo cáncer no fue lo malo, lo malo fue pensar que tuviera que decírselo a los míos porque sabía que eso les haría sufrir. Un día descubrí que mi mejor medicina son los míos y que no basta luchar con ellos sino por ellos", comenzó la seguidora.

"Una noche, sola en casa, encontré mi inspiración. Mi hijo estaba en su casa y mi marido y mi hija se habían ido al estadio Santiago Bernabéu a ver jugar a nuestro equipo contra el Real Madrid", explicó en el vestuario, en referencia al triunfo por 1-2 que sirvió a los de Asier Garitano para llegar a penúltima ronda de la Copa del Rey.

La seguidora expresó la trascendencia de aquel choque para ella: "Allí estaba yo, que no soy muy futbolera, siguiendo apasionadamente ese partido. Nos jugábamos el pase a la semifinal de la Copa del Rey nosotros, el Leganés. Otro David contra otro Goliat. Cuando conseguisteis esa victoria inolvidable una fuerza desconocida se instaló en mi corazón".

"Dos días después me enfrentaba a mi primera sesión de quimioterapia. No voy a negaros mi miedo pero encontré un poderoso escudo, la camiseta del Leganés. Me dije: si el Leganés puede contra el Real Madrid yo puedo con este bicho", añadió.

Blanca, que posó junto a los jugadores en varias fotografías en las que todos salen con un pañuelo en la cabeza, les dijo asimismo: "Así sigo, cada vez que voy a mis sesiones siempre llevo una prenda de este maravilloso equipo".

"Porque os considero parte importante en esta historia mía, parte de los míos, me he atrevido con la complicidad de mi hija a pediros que os unáis a mi y forméis en este álbum que un día servirá para decirle a muchas mujeres que, aunque este partido sea duro, se puede ganar esta liga contra el bicho. Gracias por ayudarme en esta batalla. No solo me ayudáis a mi sino a todos los que se puedan ver reflejados en esta historia", terminó.