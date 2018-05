Iniesta: "Si viene Griezmann sería un gran fichaje, si no se buscarán otras opciones"

10/05/2018 - 20:48

El jugador y capitán del FC Barcelona Andrés Iniesta ha reconocido este jueves que, pese a no querer hablar más de la cuenta sobre el jugador del Atlético de Madrid Antoine Griezmann, el delantero francés sería un "gran fichaje" para el Barça del próximo curso, en el que él no estará aunque todavía está indeciso sobre qué camino tomar en su carrera.

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)

"Entiendo que Griezmann es de los mejores delanteros del mundo y no sé qué pasará en el futuro. Ahora es jugador del Atlético y lo que sea hablar más de la cuenta es ir un paso más. Si acaba viniendo sería un gran fichaje, si no se buscarán otras opciones", comentó en un acto publicitario de Tag Heuer junto a los pilotos del equipo Red Bull de Fórmula 1 Daniel Ricciardo y Max Verstappen.

Pese a los rumores que sitúan a Griezmann en el FC Barcelona y al malestar que ciertos comentarios al respecto, como los del propio presidente, Josep Maria Bartomeu, han causado en el club rojiblanco, Iniesta aceptó no haber seguido mucho el tema y que decir algo sobre esa posible tensión entre clubes no sería apropiado.

Sí aceptó que una posible vuelta de Neymar, ahora en el Paris Saint-Germain, al club blaugrana sería raro. "No es una cuestión de nombres puntuales. Si el club entiende que Ney es fundamental para seguir creciendo en el vestuario no creo que hubiese ningún problema. Pero veo extraño que sucediese eso", reconoció.

En cuanto a su futuro, sigue sin tenerlo claro y sin dar pistas sobre qué opciones tiene. "El momento de anunciarlo será una vez acabe la Liga, mi compromiso con mi club. Es cierto que hay diferentes opciones, intentaré decidirme por la que creo que es el más positiva en todos los niveles, intentaré no fallar en esa decisión dentro de que es complicado para mí decir adiós a mi club de toda mi vida", manifestó.

"No es un tema económico aunque las propuestas sean muy altas, es el fútbol que me encontraré aunque sé que no será com aquí, sino también la ciudad y las condiciones, todo lo que engloba a Iniesta a nivel personal y profesional. Tengo que valorar lo deportivo, familiar, personal, imagen, todo", aportó al respecto.

Sobre el anuncio de su marcha a final de temporada, desveló que tras hacerlo oficial y tras el partido contra el Real Madrid notó el peso de la presión de todo lo vivido. "El otro día estaba exhausto del todo, como si hubiera jugado tres partidos. La palabra es agradecimiento, es algo que siempre me llevaré dentro y ojalá sea una opinión que no cambie", se sinceró.

Sí tiene claro que, cuando se vaya, no se tratará de buscarle un recambio. "No es cuestión de sustituir. Se han ido grandes jugadores como Puyol, Víctor o Xavi, ahora yo. No es cuestión de sustituirnos. Pero hay gente como Philippe o Denis que pueden jugar ahí y debe poder sacar todo su talento, pero sería un error buscar similitudes a jugadores que hemos estado mucho tiempo", aceptó.