Zidane: "Lo de Neymar no nos va a perturbar para la final"

11/05/2018 - 13:34

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que los rumores del posible fichaje del brasileño Neymar por el conjunto blanco no les van a "perturbar" en el tramo final de temporada, que cerrarán con la final de la Liga de Campeones, y ha afirmado que los dos partidos que les quedan de LaLiga Santander, entre ellos el de este sábado ante el RC Celta en el Santiago Bernabéu (20.45 horas), les servirán para "preparar" el duelo de Kiev.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

"No estamos preocupados ni nos va a perturbar, esto no va a evitar que preparemos bien una final", declaró en rueda de prensa, donde afirmó que "no es el momento de hablar de Neymar". "No sé si están discutiendo con Neymar, no lo creo", señaló sobre posibles contactos del club con el exbarcelonista.

Sin embargo, habló de una posible compatibilidad del delantero del Paris Saint-Germain con Cristiano Ronaldo. "Tenemos que acabar bien la temporada. El resto, después. Estoy preocupado por lo que me queda. El próximo año o después de la final se hablará con el club, porque seguramente habrá cambios. Los buenos son siempre compatibles; cuando yo jugaba me decían que no era compatible con Djorkaeff, y ganamos juntos el Mundial. En el campo hay química", subrayó.

En este sentido, el técnico francés no quiso hablar de posibles fichajes. "Siempre va a pasar, estáis aquí para escribir. Al mismo tiempo, para nosotros no va cambiar nada; estamos ante nuestra tercera final, cuarta en cinco años, y estamos concentrados únicamente en estas cosas. Ahora tenemos dos partidos para preparar nuestra final, y lo vamos a hacer bien para luego tener éxito", manifestó.

"GANAR LALIGA ES LO MÁS DIFÍCIL, PERO LA 'CHAMPIONS' ES LA HOSTIA"

Además, después de afirmar la semana pasada que ganar LaLiga Santander es "más bonito" que ganar la Liga de Campeones, Zidane matizó sus palabras. "Creo que la temporada la iniciamos fenomenal, ganado tres títulos -las dos Supercopas y el Mundial de Clubes-; ha ido un poco peor en la Copa y en LaLiga. Queremos darlo todo para otra vez defender nuestro título y ganar una 'Champions' que todo el mundo quiere ganar. El otro día dije que LaLiga es lo más difícil, son 38 jornadas, pero al final la 'Champions' es la hostia, todo el mundo la quiere. Vamos a jugar por la tercera consecutiva y es muy bonito", apuntó.

A pesar de ello, el preparador madridista afirmó que no hubiese afirmado esto a principio de temporada. "No, porque siempre al inicio de temporada queremos ganar todo. Hay que aceptar que esto es parte de tu carrera, tienes que convivir con los momentos negativos para mejorar cosas. Estoy de que el próximo año el Real Madrid hará todo lo posible para intentar cambiar lo de este año y ganar LaLiga", expuso.

"ASPAS ES UN PLUS PARA EL CELTA"

Sobre el duelo ante el Celta, Zidane explicó que buscarán la victoria para "dar la última alegría" a la afición, que "se lo merece". "Es verdad que no hay una motivación, pero jugando se prepara muy bien la final. Los dos partidos que nos quedan los vamos a hacer de la mejor manera posible. Algunas cosas las vamos a tener que trabajar, pero con el balón. En el físico trabajamos muy bien durante toda la temporada, pero no lo vamos a trabajar por trabajar. Lo que vamos a hacer va a ser con el balón", señaló.

El marsellés reconoció también que la convocatoria tanto del delantero Iago Aspas como del centrocampista serbio Nemanja Radoja harán al cuadro gallego más peligroso. "Sí, porque Aspas, que es internacional, es un muy buen jugador, me gusta. Es un plus para el Celta", recalcó.

Por otra parte, lamentó las críticas al equipo tras la derrota en Sevilla (3-2). "El problema es que no lo podemos controlar, es parte de nuestra vida. Tenemos que aceptar ser criticados cuando las cosas no nos salen bien. Los que juegan menos han tenido carácter, lo que han hecho lo han hecho bien, pero la culpa no es sólo de ellos, es de todos, y el primer responsable soy yo. Tema de motivación, regularidad... Estamos todos en el mismo barco. Los que juegan menos lo han hecho bien. Lo más importante es lo que están haciendo en el día a día, en los entrenamientos", afirmó.

Sobre la final ante el Liverpool, el entrenador blanco rechazó favoritismos. "No pensamos que somos favoritos. Lo que digan fuera es una cosa, lo que pensamos dentro es otra", dijo. "Hay que defender muy bien, somos buenos con el balón, aunque hayamos encajado muchos goles. Hay gente que dice que el problema en el Real Madrid es nuestra defensa, pero yo no estoy de acuerdo: nuestra defensa es sólida", indicó sobre la final.

Por último, Zidane rechazó hablar de su futuro. "Pasará lo que tenga que pasar. Soy muy positivo, pienso sólo en todo lo posible para ganar. Lo que cuenta son los resultados", indicó. "Soy un trabajador muy positivo, me gusta el fútbol y lo que estoy haciendo. Cuando te dan la oportunidad de entrenar al Real Madrid se puede ganar; siempre he ganado todo, ¿por qué no como entrenador?", concluyó.