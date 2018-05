Calleja: "La clasificación a la Liga Europa sería la recompensa al trabajo de todo un año"

11/05/2018 - 14:54

"Si dependemos de nosotros mismos es por lo que hemos logrado durante el año entero"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Villarreal, Javier Calleja, consideró que la clasificación matemática a la Liga Europa si gana la próxima jornada frente al Deportivo supondría "la recompensa al trabajo de todo un año", asegurando que si dependen de ellos mismos es por todo lo "logrado" a lo largo de la temporada.

"Si tenemos el privilegio de depender de uno mismo, es por lo que hemos logrado durante el año entero, por llegar a estas fechas para meternos en Europa League", consideró Javi Calleja en rueda de prensa. "Valoro todo muchísimo. Veo la igualdad que hay y lo difícil que ha sido ganar cada partido", añadió.

Esta situación le permite al 'submarino amarillo' no mirar más allá de su encuentro frente al Deportivo, pese al duelo por Europa en el derbi andaluz. "Cuando uno depende de sí mismo, debe centrarse en sumar tres puntos. Estamos sextos y hay un enfrentamiento directo, pero iremos a por la victoria", reconoció.

Para el técnico, clasificarse matemáticamente a la Liga Europa esta jornada "sería la recompensa al trabajo de todo un año". Por ese motivo, Calleja se alegró por cómo sus jugadores "están concienciados y muy motivados" para la visita a Riazor.

Sobre su rival, el entrenador del Villarreal resaltó su "buena plantilla". "Que un equipo con jugadores de la calidad que tiene el Deportivo no haya conseguido mantenerse en primera, dice mucho de lo igualada que está la Liga", comentó.

Pese al descenso ya consumado del conjunto gallego, Calleja no ve fácil conseguir los tres puntos. "Espero un rival motivado, sin ningún tipo de carga psicológica y sin la presión de los puntos. Les espero relajados y con ganas de conseguir la victoria en su último partido en casa. Querrán darle esa alegría a la afición", opinó.

Esa falta de "presión" puede volverse en contra del equipo local. "Buscarán hacernos daño con balón. Tenemos que defender bien y aprovechar el desorden que puede causar que busquen demasiado la portería contraria", continuó el técnico del Villarreal.

"TENEMOS UNA OPORTUNIDAD MUY GRANDE DE DAR EL GOLPE DEFINITIVO"

Calleja confirmó que no hará rotaciones pese a la visita al Camp Nou el pasado miércoles, ya que "suplirán el cansancio" con la motivación de la plantilla por certificar ese pase a la Liga Europa. En las bandas, el técnico confesó tener las principales dudas, ya que los todos los disponibles "dan buenas garantías".

Por otro lado, el técnico del equipo castellonense recordó la abultada derrota frente al Barcelona (5-1) y se alegró por ver cómo el equipo "ha pasado página". "El partido era difícil porque jugábamos con el actual campeón de la Liga y de la Copa del Rey, pero ahora tenemos una oportunidad muy grande de dar el golpe definitivo", valoró.

Finalmente, Calleja no quiso hacer balance de la temporada hasta que finalizase la Liga Santander, ya que puede desviar la atención de la "auténtica final" que supone el encuentro en Riazor. "Hasta que no se consiga el objetivo, creo que no es importante hablar de lo que ha pasado", concluyó.