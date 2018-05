Simeone espera contar con Vitolo en la final de la Europa League

El canario sería de la partida ante el Olympique de Marsella

El 'Cholo' cree que jugará ante el mejor Getafe ha conocido

Foto: EFE.

El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, aseguró que espera contar con el centrocampista internacional español Víctor Machín 'Vitolo', lesionado, para la final de la Liga Europa del miércoles 16 contra el Olympique de Marsella.

"Voy día a día, pensando en consecuencia de lo que tengamos por delante, cualquiera de los 17 puede jugar, porque Víctor (Vitolo) estará bien de cara a la final", aseguró en la rueda de prensa de este viernes en la Ciudad Deportiva Wanda de Majadahonda, previa al partido contra el Getafe del sábado.

Vitolo se lesionó en el minuto 20 del partido del pasado domingo contra el Espanyol, y padece un problema muscular en los isquiotibiales del muslo derecho, que le descartan para el duelo de mañana contra el Getafe.

"Sabemos mejor que nadie que tres minutos en una final son determinantes, así que necesitamos a los 17 de campo que tenemos", añadió Simeone, que ha perdido dos finales de la Liga de Campeones con el Atlético de Madrid, una con un empate en el descuento cuando ganaban que obligó a ir la prórroga, y otra en la tanda de penaltis.

A Getafe con "el equipo más competitivo"

Simeone calificó a su próximo rival en la jornada 37 de la Liga Santander como "el mejor Getafe" desde que dirige el equipo rojiblanco, asegurando además que no se centran en la próxima final de la Liga Europa y que saltarán al césped del Coliseum Alfonso Pérez con "el equipo más competitivo".

"El Getafe es el mejor Getafe desde que estoy en el Atlético de Madrid. Es un equipo competitivo, peleón, trabajador, intenso y con mucha claridad de conceptos", señaló Simeone en rueda de prensa. "Trabaja bien defensivamente y está muy bien estructurado. Nosotros mañana tenemos que llevar el partido donde nos sintamos mejor", añadió.

Simeone aprovechó también para elogiar a su homólogo en el Getafe, José Bordalás. "Es un gran entrenador y lo viene demostrando en toda su carrera. Ha mantenido la estabilidad que desarrolló en otras categorías y ha sabido aprovechar las cualidades de sus futbolistas", consideró.

Con la final de la Liga Europa a tan sólo cuatro días del choque liguero, se cuestionó el once con el que saldría Simeone en el Coliseum Alfonso Pérez. "No me importa lo que piensen los demás, tenemos tres partidos muy importantes y jugaremos con el mismo esfuerzo con el que venimos haciéndolo todo el año", criticó.

De esta manera, el Atlético de Madrid afrontará la penúltima jornada de la Liga Santander "con naturalidad" y sacando "el equipo más competitivo". "Vamos a seguir con los mismos que hemos empezado esto y terminaremos con ellos, porque no tenemos más", señaló.

"Tres minutos son determinantes"

Respecto al partido frente al Olympique de Marsella, donde el 'Cholo' valoró que "tres minutos en una final son determinantes", el Atlético tendrá un día menos de descanso que su rival, aunque su técnico no quiso darle mayor relevancia.

"No estoy con la cabeza para pensar en esas situaciones. Siempre podemos estar descontentos aunque no tengo el tema del calendario en la cabeza. Solamente pienso en que hay sentido común, nada más", admitió el entrenador rojiblanco.

Por otro lado, no quiso expresarse sobre el futuro de Griezmann tras las negociaciones confirmadas por el presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, y confesó que su intención es "crecer en esa situación de molestar".

"La ilusión que nosotros tenemos es competir de la mejor manera y jugar los partidos más importantes que hay en la temporada, como la próxima final. Estar cerca de entrar en la segunda posición también es un registro importante para el club", concluyó el argentino.