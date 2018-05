Garitano: "La Real y nosotros merecemos que se vea un partido competitivo"

Leganés (Madrid), 11 may (EFE).- Asier Garitano, técnico del Leganés, dijo sobre el encuentro que medirá mañana a su equipo con la Real Sociedad en Anoeta, y que servirá de despedida de su afición a Xabi Prieto y Carlos Martínez, que ambos equipos merecen "que se vea un partido competitivo".

"Seguro que habrá un buen ambiente porque van a despedir a dos sensacionales jugadores, uno que lo ha sido todo allí como Xabi Prieto. Representa lo que es la Real Sociedad. Seguro que habrá un buen ambiente y nosotros tenemos que ir allí a participar de ese ambiente y jugar un gran partido", señaló.

"No podemos ir allí a ver qué es lo que pasa, a disfrutar de aquello. Solo disfrutas si lo compites y tanto la Real como nosotros merecemos que se vea un partido competitivo. La idea será esa. Participaremos de un día seguro especial para esos jugadores y la Real Sociedad. Encantados de poder estar allí", completó.

En relación a un posible interés del conjunto vasco en su figura de cara a la próxima campaña, indicó: "Tengo allí a la familia, a los amigos y ya me han dicho que sale mi nombre por allí. ¿Qué podría decir? Solo hay que ver su historia, es un gran equipo. Está compitiendo muy bien, en los últimos años ha estado varias veces en Europa".

"Está en una gran ciudad, tiene grandes jugadores. Un muy buen equipo de Primera, esa es la verdad. No sé ahora dónde me va a llevar el destino. No creía que pudiera llegar aquí a Leganés, tampoco que pudiera estar cinco años. Ahora decido dejar esto y no sé cuál será el siguiente camino, el siguiente equipo. De la Real solo puedo decir que es un gran equipo", agregó.

Tampoco precisó si ficharía a jugadores del Leganés en caso de entrenar a otro plantel el próximo curso: "No me he puesto ni a pensar en ese escenario. Si se da esa circunstancia me lo preguntas. Para eso se tiene que dar primero que tenga equipo y luego ver. No me he puesto ni a pensar en esas situaciones a día de hoy. Cuando sean las cosas claras, veremos. A día de hoy hablar de eso no tienen ningún sentido".

Garitano no piensa en dar minutos a los menos habituales: "Intentar llegar con los que mejor creemos que pueden defender la camiseta y el escudo del Leganés, esa es la idea en los dos partidos que quedan. Tenemos que intentar competir cada uno de los partidos, con esa intención vamos. Quedan dos partidos, diez días, tenemos que dar lo mejor de cada uno. Los jugadores y el club se merecen intentar acabar compitiendo bien estos partidos".

Sí confirmó que en la portería estará Nereo Champagne y no Jon Ander Serantes: "Este partido, por cómo ha ido también el año, creo que merece Nereo jugarlo. Esa es la sensación que tengo yo, también pasó la jornada pasada. Quiero que juegue en San Sebastián".

"Serantes no tiene que demostrar nada, no le va a cambiar jugar un partido o dos. Ya le conocemos y su competición es el día a día, lo que es como portero hemos tenido la suerte de disfrutarlo tres años. Que juegue un partido no le cambia absolutamente nada. Veremos qué decisión tomo para el día del Betis pero este va a jugar Nereo", comentó.

Preguntado sobre la reacción de la gente tras conocerse su salida del club a final de temporada, dijo: "Algunos ya lo sabían. Me he encontrado muchísima gente que me ha dado las gracias por todo. A alguno le habrá dado pena, alguno habrá también contento".

"Pero sí he notado lo que he notado en los últimos años, la cercanía y el cariño. Ha pasado y ahora hay que centrarse en los dos partidos que quedan e intentar hacer las cosas lo mejor posible", agregó.

Donde no ha visto cambio tras anunciarles la noticia es en sus jugadores: "No, ha sido muy parecido. Cuando has llevado al límite muchos meses a los jugadores y has conseguido el objetivo la gente respira, es otra historia. Quedan dos partidos de competición, queda muy poco".

"Les he pedido que vayamos convencidos de tener que competir porque los rivales son buenos y por nosotros mismos. Que se vea un Leganés que va a competir contra un muy buen equipo, en un gran escenario", declaró.