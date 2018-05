Setién: "Ganar el derbi sería el colofón a un momento extraordinario"

11/05/2018 - 17:05

El entrenador del Real Betis, Quique Setién, ha reconocido que ganar este sábado el derbi ante el Sevilla sería poner el "colofón" al "momento extraordinario" que está viviendo su equipo con la clasificación para la Liga Europa, pero ha pedido que los enfrentamientos entre aficiones se limiten a la "guasa" habitual de la ciudad, lamentando cualquier tipo de violencia.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

"Superar muchos tabús que ha habido y hacerlo de la manera en que lo hemos hecho a lo largo de todo el año, completar la temporada ganando el último partido en casa, supondría un colofón a un hecho que no pensábamos y que puede suponer un momento extraordinario, pero ese momento hay que pasarlo y conseguirlo. En eso estamos. Nunca me ha gustado antes de tiempo celebrar nada pero puede ser un día maravilloso", animó Setién de cara al derbi.

El cántabro subrayó que sabe "el significado que supone" este encuentro y "la alegría que le puedes dar a miles de personas por un hecho puntual como el partido de mañana", correspondiente a la penúltima jornada del campeonato.

"Ya el fútbol en general, las pasiones que desata y el circo que se monta alrededor de este deporte, este juego, que es impresionante. Momentos como este hacen grande el fútbol. Tu juegas contra un equipo, unos van a llorar y otros a sonreír, y unas veces esto te toca a favor y otra en contra. La gente sigue esperando siempre disfrutar y ver a su equipo ganar", valoró.

En este sentido, reconoció que "todo lo que supone un partido como el derbi trasciende a todos". "Lo único que podemos hacer los entrenadores es tratar de convencer a tus futbolistas de lo que propones y poner los argumentos que cada uno tiene para que los futbolistas lo desarrollen. El entusiasmo, las ganas, el alentar los jugadores, el pensar que uno es más que otro porque pueda gritar más o menos, creo que eso no es importante", reflexionó, asegurando que no le importan los mensajes que lleguen desde el equipo rival.

"¿Crees que vivo pendiente de lo que dice Caparrós? Me preocupo de mi equipo. Ya me habéis preguntado antes por Montella y por Berizzo. No me interesa lo que diga Caparrós. Me interesa las respuestas de mis futbolistas y el trabajo que yo he hecho. Eso para vosotros está muy bien pero no entro en ese juego. No me interesa para nada lo que diga Caparrós. No tengo nada contra él, tiene su manera de hacer las cosas y yo la mía. Ni voy a discutir, ni me voy a enfrentar con él. Como hago con la mayoría de entrenadores, le daré la mano y le saludaré", aclaró.

Además, Setién condenó la agresión esta semana de un aficionado del Betis por parte de nueve hinchas del Sevilla y lamentó que "hay gente que es radical, que no entiende esto como un juego", en vez de tomárselo con "guasa" como hace la mayoría de la ciudad.

"Lo que me encantaría es que pudieran disfrutar de este espectáculo y que haya un comportamiento tanto dentro como fuera del campo correcto, que no llevemos estos a los limites a los que se lleva porque no ayuda a nada. El fútbol tiene que ser fútbol. Tiene que servir y saber que unas veces ganas y otras pierdes. No debe pasar de ahí. Todo lo que no sea eso es algo que a nadie le gusta, al menos a los pacíficos y los que entendemos el juego como lo entendemos", concluyó.