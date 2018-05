El Real Madrid cierra su temporada como local pensando en Kiev

Madrid/Vigo, 11 may (EFE).- El Real Madrid cerrará este sábado su temporada como local, frente al Celta de Vigo, más pendiente de la final de la Liga de Campeones del próximo 26 de mayo en Kiev que de un encuentro de Liga intrascendente.

Sin opciones de revalidar el título liguero desde que cayó antes del parón navideño en el clásico frente al Barcelona, el Santiago Bernabéu será escenario de un partido que el equipo blanco quiere utilizar para mantener el nivel competitivo ante el gran reto de la final continental frente al Liverpool.

Después de la pobre imagen que ofreció en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla, en el encuentro que había sido aplazado por la final de Copa del Rey y que significó la sexta derrota liguera del Real Madrid (3-2), la segunda unidad del equipo pierde protagonismo y será la mayoría del bloque de titulares la que se mida al Celta.

El nivel que exigirá el Liverpool en la cita en la que el Real Madrid se juega que su temporada sea un éxito o un fracaso, provoca que Zidane quiera que sus titulares lleguen en plena forma a Kiev.

Ante el Celta volverá a contar en el once inicial con Raphael Varane, Marcelo, Toni Kroos o Luka Modric, y la atención se centra en el más que posible retorno de Isco Alarcón.

El malagueño cayó lesionado en la ida de semifinales de la 'Champions' en el Allianz Arena ante el Bayern Múnich y desde entonces se ha perdido cuatro partidos por un esguince de hombro del que ya está recuperado.

Se perfila como novedad en un once al que regresará Gareth Bale, que ha brillado en los dos últimos partidos que jugó en Liga (Leganés y Barcelona), asumiendo responsabilidad en el gol ante la ausencia por lesión de Cristiano Ronaldo. Todo indica ue será el último partido del galés con la camiseta del Real Madrid en el Bernabéu.

En defensa no estará Dani Carvajal, aún de baja por una lesión muscular, y puede tener descanso el capitán, Sergio Ramos.

Achraf Hakimi entraría en la banda derecha para que Nacho jugase como pareja de Raphael Varane en el centro de la zaga.

El Celta de Vigo se encomienda a su goleador Iago Aspas para tratar de doblegar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, donde reaparecerá el internacional español después de perderse los últimos tres encuentros por una lesión en el bíceps femoral derecho.

Necesita el equipo gallego los goles de Aspas como el comer. Sin él, el Celta no ha ganado esta temporada en Liga (los dos partidos contra el Villarreal, el del Valencia y el derbi de Balaídos contra el Deportivo).

Su regreso supone un plus anímico para un equipo que ya no se juega nada en Madrid pero que buscará despedir el curso con buenas sensaciones, tras firmar una penosa segunda vuelta a domicilio -su última victoria fue el 21 de enero en Anoeta- y dejar escapar el triunfo en el derbi en el tiempo añadido.

Juan Carlos Unzué, que no seguirá como técnico celeste la próxima temporada, recupera a Aspas, pero pierde por lesión al extremo danés Pione Sisto, a quien podría suplir Brais Méndez en la banda izquierda.

No se espera una revolución en el once. La gran incógnita es si Unzué da continuidad a Jozabed Sánchez o devuelve al once al internacional chileno Pedro Pablo "Tucu" Hernández, uno de los grandes perjudicados de la marcha del técnico argentino Eduardo Berizzo.

- Alineaciones probables:

Real Madrid: Keylor Navas; Achraf, Nacho, Varane o Ramos, Marcelo; Kroos, Modric, Lucas Vázquez, Isco; Bale y Benzema.

Celta: Sergio Álvarez; Hugo Mallo, Sergi Gómez, Cabral, Jonny; Wass, Lobotka, Jozabed o Hernández, Brais Méndez; Aspas y Maxi Gómez.

Árbitro: González Fuertes (colegio asturiano).

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 20.45 (18.45 GMT).

---------------------------------------------------------------

Puestos: Real Madrid (3º. 72 puntos); Celta (12º. 46 puntos).

La clave: El regreso de Aspas examina la seguridad defensiva que busca Zidane para Kiev.

El dato: A 18 puntos del líder, el Real Madrid cierra una Liga con discretos números como local. Once victorias en 18 partidos de los que empató cuatro y salió derrotado en tres ocasiones en el Bernabéu. Barcelona y Atlético de Madrid juntos han encajado menos tantos que solo el Real Madrid como local (20).

Las frases:

Zidane: "El primer responsable por la motivación y regularidad en Liga soy yo".

Unzue: "Es difícil que el Real Madrid pierda dos partidos seguidos".

El entorno: la afición del Santiago Bernabéu apoyará a sus jugadores con la mente en la final de la Liga de Campeones.