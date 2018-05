Dani Alves se pierde el último Mundial de su carrera: estará de baja entre 4 y 6 meses

El lateral brasileño se lesionó en la final de la Copa de Francia

Foto: EFE.

Dani Alves no jugará el Mundial de Rusia. El lateral derecho sufre una desinserción del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y tendrá que ser operado, por lo que no estará disponible para jugar con la selección brasileña la cita de Rusia. Con 35 años, todo indica que no jugará más Mundiales.

El jugador del PSG se lesionó en la final de la Copa francesa, ante Les Herbieres, y aunque los primeros pronósticos hablaban de una baja de tres semanas que le permitiría llegar, aunque justo, a Rusia, finalmente su dolencia ha sido más grave lo esperado. El tiempo de baja de este tipo de lesiones está entre los cuatro y los seis meses.

De esta manera, la selección brasileña afronta un duro contratiempo. Sin Alves, Tité, seleccionador de la Canarinha, tendrá que elegir entre Fágner (Corinthians), Rafinha (Bayern) o Danilo (Manchester City).