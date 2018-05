Bordalás, sobre la pelea por Europa: "Estar aquí, junto al Sevilla, es un premio importantísimo"

11/05/2018 - 20:37

El entrenador del Getafe, José Bordalás, ha asegurado que estar peleando por Europa junto al Sevilla a falta de dos jornadas "es un premio importantísimo", a la vez que ha afirmado que cree que "el Alético de Madrid va a salir con todo" en el duelo de este sábado de la jornada 37 de LaLiga Santander y que "no esté condicionado" por la final de la Liga Europa cuatro días después ante el Marsella.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

"Todos soñamos pero tenemos que disfrutar de lo que hemos conseguido, sin mirar más allá, porque te puedes llevar una decepción pero al contrario. Estar aquí es un premio importantísimo, es para estar orgullosos por los problemas que hemos tenido de lesiones", declaró desde la sala de prensa del Coliseum Alfonso Pérez.

En ese sentido, el técnico alicantino aseguró que "lo que tiene mucho mérito es que sea el Getafe a falta de dos jornadas el único equipo, junto al Sevilla, que esté vivo peleando por Europa". "Primero tenemos que ganar el partido y si lo hacemos, en función de otros resultados, quizás podamos tener alguna posibilidad", afirmó un Bordalás que tiene al Getafe a dos puntos de los de Joaquín Caparrós.

Aunque no se consiga el objetivo, a día de hoy, de Europa, el preparador azulón confesó que están "muy contentos y que pase lo que pase, la temporada va a ser magnífica". "La temporada está siendo muy regular, que somos el tercer equipo con menos goles en contra, solo por detrás del Barcelona y el Atlético de Madrid y el quinto en 'golaverage'", recordó.

"A pesar de nuestras limitaciones y lesiones, el equipo no se cayó, no se derrumbó y sigue vivo y ahora ante el Atleti lo tenemos que hacer perfecto para poder ganar", añadió.

"NO CREO QUE EL ATLETI ESTÉ CONDICIONADO"

Preguntado por el Atlético, que podría economizar esfuerzos pensando en la final del miércoles ante el Marsella, Bordalás aseguró que "no" cree que "el Atleti esté condicionado". "Es un grandísimo equipo. Desde que Simeone es el entrenador, todos sabemos que compite a un gran nivel, que no se relaja nunca. No espero un Atlético con peores prestaciones. Saben cambiar la mente y afrontar cada partido a un nivel altísimo. Espero el mejor Atleti pero es un equipo ganador y vendrá a ganar", declaró.

"Ellos van a salir con todo, son profesionales. El entrenador sabe el estado de los jugadores y es el que decide. Pero, en este momento, lo que más me preocupa es nuestras prestaciones, que seamos capaces de competir a gran nivel ante un equipo que no lo pondrá fácil, muy equilibrado. Lo importante es saber adaptarnos, interpretar el partido y jugar para superarles", añadió.

Además, el alicantino aseguró que los de Diego Pablo Simeone "es un equipo que ha crecido abismalmente en los últimos años, que ha estado luchando entre los mejores". "Es un equipo complicado para cualquiera", expresó.

"Tienen una personalidad muy bien definida. A veces preparas el partido de una forma y el rival te puede sorprender o tu a él. No sabemos lo que puede ocurrir. Tenemos que defender como equipo pequeño que somos cuando no tenemos el balón y jugar con osadía, atrevimiento cuando lo tengamos", agregó un Bordalás que reconoció que le "gusta tener a los mejores enfrente", aunque afirmó que también le "gustaría tener a cualquier futbolista rojiblanco" a sus órdenes, "pero eso es casi imposible".

Por último, el entrenador del Getafe lanzó un mensaje a la afición de cara al último partido de la temporada como local, en el que quieren "dejar una buena imagen y buenas sensaciones. "Y que mejor que ante el Atleti, un equipo al que le tengo admiración y respeto por lo bien que hacen las cosas. Se va a vivir un gran ambiente porque nuestros aficionados están muy ilusionados", sentenció.