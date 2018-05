Caparrós: "Veía difícil volver a dirigir un derbi"

11/05/2018 - 21:30

El entrenador del Sevilla, Joaquín Caparrós, ha asegurado que "veía difícil volver a dirigir un derbi" como el de este sábado ante el Betis en el Benito Villamarín, a la vez que ha confesado que tienen que darle "importancia al balón" y ser "valientes" en busca de certificar la séptima plaza que ocupan con dos puntos de ventaja sobre el Getafe.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

"Ya lo veía difícil y si te dijera otra cosa te mentiría, pero el futuro nunca se sabe. Tengo la ilusión del primer día y las ganas de conseguir un resultado que nos daría un pasito más para el objetivo", declaró Caparrós en sala de prensa.

De cara al duelo en el Benito Villamarín de la jornada 37 de LaLiga Santander, el técnico utrerano detalló que tienen que "intentar darle importancia al balón". "Será un partido exigente y tenemos que ser un equipo valiente. Somos conscientes de que los puntos son importantes y a ver si sale todo", expresó.

Preguntado por el objetivo de certificar la séptima plaza, que da acceso a la Europa League, el prepardor sevillista cree que "hay que ir paso a paso". "Tenemos dos partidos más para lograr los objetivos y el de mañana es muy importante. Los derbis son especiales para mí como para cualquier sevillista y para los del equipo contrario. Todos estamos deseosos de ganar, pero eso es lo que hace grande nuestro fútbol y que se viva como se vive", afirmó.

Sin embargo, Caparrós no dio pistas sobre el once. "Ya veremos mañana", confesó, a la vez que confirmó que "está complicado" que regrese a la titularidad Jesús Navas tras su lesión, aunque esperarán "hasta última hora".

"Lo que quiero es hablar del partido y alabar el talento de mis futbolistas, que tienen mucha calidad como ya dije nada más llegar. Con eso hay que conseguir un buen resultado, porque no conozco a nadie en la élite que sea internacional y gane títulos sólo por la casta. Sin el talento y la creatividad no se puede, pero me gusta que todo eso se ponga al servicio del colectivo y no sea algo pasivo", añadió.

En relación a la victoria ante el Real Madrid (3-2) este miércoles, el entrenador del Sevilla aseguró que "cuando vas ganando partidos el aspecto anímico se multiplica y la gente se recupera antes". "Quedan 24 horas para que se sigan recuperando porque va a ser un partido exigente ante un rival que está bien y que va a tener a su público. Nosotros también tenemos nuestros argumentos y vamos a intentar que salga como todos deseamos", dijo.

Por último, el de Utrera afirmó que "ha sido bonito" dejar a los aficionados presenciar el último entrenamiento. "Estábamos escuchando a la gente fuera, hemos hablado con el presidente y el personal del club y se han abierto las puertas. Había mucha gente esperando y a veces las cosas no se tienen pensadas pero hay que actuar en el momento", sentenció.