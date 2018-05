Larrea: "Es rotundamente falso que me vaya a retirar, cuento con 83 apoyos"

12/05/2018 - 13:02

El candidato a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Juan Luis Larrea ha asegurado que es "rotundamente falso" que se vaya a apartar de la lucha por dirigir el organismo federativo y ha afirmado que actualmente posee "83 apoyos", además de señalar que esas informaciones son "una estrategia de mentiras y falsedades" elaboradas por la candidatura de su rival, Luis Rubiales.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"Es rotundamente falso que me vaya a retirar. Hoy cuento con 83 apoyos", comienza el comunicado emitido este sábado. "Ante las informaciones aparecidas en estos días en diversos medios de comunicación he de decir que es falso que me vaya a retirar; todo lo contrario, cada día tengo más apoyos. A día de hoy cuento con más de 80 apoyos, donde, además de los 70 avales presentados, me han dado su apoyo asambleístas que avalaron a Luis Rubiales", resalta Larrea.

El dirigente donostiarra, tesorero de la RFEF durante la presidencia de Ángel María Villar, apuntó a que las informaciones responden "a una estrategia de mentiras y falsedades por parte de la candidatura de Luis Rubiales para hacer creer a la opinión pública y a los asambleístas un apoyo hacia él que no tiene en la realidad". "Ese no es el camino para unir al fútbol y trabajar por él y responde únicamente a intereses personales desmedidos", señala.

"Cada día que pasa se van sumando a mi candidatura más y más asambleístas, incluso de los que estaban en la candidatura de Rubiales, que desean una paz y unión en el fútbol español y que están cansados de la confrontación y el engaño que se respira en su candidatura. Por ello, y desde el respeto, mi candidatura va a unir a todos los estamentos e instituciones del fútbol español a partir del jueves 17 de mayo. Sólo hay un camino para conseguir la unidad del fútbol", concluye.

Las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se celebrarán finalmente el jueves 17 de mayo. Así, Luis Rubiales y Juan Luis Larrea buscarán suceder a Ángel María Villar al frente del organismo en unas elecciones en las que han pactado el "voto libre, directo, igual y secreto".

Juan Luis Larrea, de 65 años, lleva en la Junta Directiva de la RFEF desde 1988, a la que accedió como presidente de la Federación Guipuzcoana, coincidiendo con la llegada de Villar a la presidencia y ocupando el cargo de tesorero. Posteriormente, tras la suspensión del bilbaíno, fue el máxima responsable federativo de forma interina hasta que la destitución de Villar el pasado 22 de diciembre obligó a la formación de una Comisión Gestora.

Luis Rubiales, de 40 años, es exfutbolista y expresidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), cargo al que renunció en su momento en noviembre para presentarse al puesto de presidente de la RFEF, formalizando inicialmente la moción de censura contra Ángel María Villar, finalmente anulada tras la destitución del vasco por parte del TAD.