Alguacil: "No quiero este sufrimiento"

San Sebastián, 12 may (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, estaba muy satisfecho con un triunfo ante el Leganés (3-2) que realzó la despedida de Xabi Prieto y Carlos Martínez y, sobre su futuro profesional, volvió a subrayar que ser técnico de Primera División "es superior y no quiero este sufrimiento".

"No es lo prioritario entrenar al primer equipo, debía de estar muy convencido de ello y a día de hoy no lo estoy. Sabéis lo que duramos los entrenadores y es algo que ni me lo planteo porque tengo claro mi pensamiento y ahora me voy a quedar muy tranquilo", declaró Imanol, que volverá al equipo filial la próxima temporada.

"Me voy con cuatro victorias (en cuatro partidos), tres de ellas ante rivales muy poderosos y ésta, sin ser la más brillante, ha sido en la despedida de Xabi y Txarli conmigo de entrenador", señaló ufano Imanol Habló brevemente del partido, reconoció que en el segundo tiempo el Leganés "estuvo mucho mejor y su equipo no estuvo redondo", por lo que tocó sufrir , algo que dio "un mejor sabor a la victoria".

Imanol, que ha logrado un pleno de triunfos en Anoeta en su breve etapa como entrenador, admitió que esta tarde había sido "especial y va a ser un día que no se va a olvidar".

Reconoció ante la prensa que, independientemente del resultado, tenía pensado alinear en los últimos minutos del partido a ambos futbolistas, a pesar de haber sufrido graves lesiones y estar en el dique seco, porque "sabía que estaban en condiciones de jugar aunque no lo hicieran al cien por cien".