Rui Faria dejará el Manchester United a final de temporada

12/05/2018 - 19:45

El ayudante de José Mourinho, el portugués Rui Faria, abandonará el Manchester United después de dos años en el club, y al técnico luso después de 17 años a su lado, declarando que después de mucho pensarlo "es momento de marcharse".

MADRID, 12 (EUROPA PRSS)

"Después de mucho pensarlo, he decidido que es el momento correcto de marcharse. He tenido 17 años de increíbles e inolvidables experiencias. Sin embargo, es algo que he sentido durante un tiempo y quiero pasar más tiempo con mi familia, antes de perseguir un nuevo reto en mi vida profesional", explicó en las declaraciones facilitadas por el equipo.

Faria quiso dar gracias a Mourinho por "creer" en él todos estos años. "Me gustaría darle las gracias por la oportunidad y la confianza, por el conocimiento y la experiencia, pero sobre todo por su amistad", añadió. Además, agradeció a todos los clubes en los que ha estado por ayudarle a crecer "como persona y como profesional".

Por último, el entrenador de los 'red devils' quiso despedirse de su ayudante y desearle suerte. "Echaré de menos a mi amigo. La felicidad es lo más importante y respeto su decisión ¡Sé feliz, hermano!", finalizó.