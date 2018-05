Caparrós: "Hemos perdido 2 puntos, pero feliz por seguir otro año en Europa"

Sevilla, 12 may (EFE).- El técnico del Sevilla, Joaquín Caparrós, dijo tras el empate (2-2) en el derbi del Villamarín que su equipo "ha perdido dos puntos" y la "oportunidad" de ganar al Betis.

Caparrós afirmó que sus jugadores fueron "muy superiores", pero se mostró "contento" de haber puesto su "grano de arena" para que su equipo siga "otro año más en Europa".

Caparrós destacó en rueda de prensa la "superioridad" sevillista en el derbi, "y ahí están los datos de un equipo (el Betis) que normalmente dice que tiene la posesión, cuando ha sido 52-48, y del equipo (el Sevilla) que pierde tiempo, etcétera, etcétera", ironizó en una respuesta velada a su homólogo bético, Quique Setién.

El entrenador del Sevilla indicó que, tras ser "sorprendidos en los primeros minutos" con el 1-0, tuvieron "capacidad de reacción", le "apretaron" al Betis y tuvieron "oportunidades", aunque "ellos, en la única que han tenido en una jugada combinativa, han empatado" al final.

"Estoy contento, porque se ha cumplido el objetivo y el Sevilla está otro año más en la competición de la que es el rey, de la que es el que más títulos tiene, por tanto estamos satisfechos por estar otro año" en la Liga Europa, recalcó el utrerano, al tener ya segura la séptima plaza.

Afirmó que "ha sido muy especial", pues llegó al banquillo hace dos semanas faltándole a su equipo sólo cuatro encuentros de Liga, por lo que ya "no esperaba volver a dirigir en un derbi".

"Pero mi club me dio estos cuatro partidos y el calendario, el destino", hizo que volviera a vivir esta experiencia, añadió.

"Es el partido más importante en la ciudad, es especial, y por tanto he disfrutado y estoy contento, porque he entrenado a un grupo de jugadores espectacular, con muchísimo talento y una gran predisposición, con lo que me lo han puesto muy fácil", aseguró.

Caparrós subrayó que está feliz "por haber puesto un granito de arena para que el Sevilla, después de una dinámica negativa, consiga estar de nuevo en Europa", lo que les permitirá jugar "el domingo en chanclas" en casa, en la última jornada frente al Alavés, "y eso era impensable hace dos o tres semanas".

Por ello, dijo que ahora sólo les queda "disfrutar" de ese último choque en el Ramón Sánchez Pizjuán, además de que "el club gana una semana para organizar y estructurar" la próxima temporada, lo que "no es poco. Eso en el fútbol es un mundo".