Caparrós: "Hemos sido muy superiores al Betis, lo dicen los datos"

12/05/2018 - 21:36

El entrenador del Sevilla, Joaquín Caparrós, afirmó después de empatar ante el Betis (2-2) en el derbi que en la "única jugada combinativa" que tuvieron los de Quique Setién les hicieron el segundo tanto, y declaró que fueron "muy superiores" y se mostró "satisfecho" tras certificar su equipo el pase a la Liga Europa.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"Hoy hemos sido muy superiores al Betis. No lo digo yo, lo dicen los datos. El Betis normalmente tiene la posesión de la pelota, es el equipo que pierde tiempo. Nos ha sorprendido, ha tenido buena reacción, pero nosotros hemos sabido reaccionar a tiempo, hemos apretado y ellos la única jugada combinativa nos han hecho el segundo gol", indicó en rueda de prensa.

Sobre el pase a la Liga Europa, el técnico utrerano afirmó que están "contentos", por el acceso una temporada más a competiciones europeas. "Estamos contentos porque el Sevilla vuelve a su competición. Es el rey de la UEFA, el que más tiene y satisfecho por estar un año más en su competición", aseveró.

"Para mí, ha sido muy especial. No esperaba volver a jugar un derbi y mi club me dio la oportunidad y el calendario dio en el destino jugarlo. Es una ocasión muy especial, y he disfrutado, contento de entrenar a un grupo espectacular, me lo han hecho fácil y contento de poner un grano de arena para que el Sevilla esté en Europa", confesó.

El preparador sevillista se mostró aliviado por no jugarse nada el último encuentro después de asegurar la séptima plaza. "De momento, el domingo iremos con chanclas al estadio, que era impensable. A disfrutar", concluyó.