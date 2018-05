Setién: "Ha sido una temporada extraordinaria"

12/05/2018 - 21:43

El entrenador del Betis, Quique Setién, expresó que no tiene "ninguna animadversión" al Sevilla, con quien ha empatado (2-2) en el derbi sevillano este sábado en la penúltima jornada de LaLiga Santander, y consideró que el empate es "más justo" como resultado del partido y que ha sido una temporada "extraordinaria".

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"Me he sentado tranquilo. Los jugadores lo celebraron con la afición, despedimos la temporada en nuestro campo, y todos reconocen que fue una temporada extraordinaria, conseguimos un objetivo no planteado y hay muchas cosas buenas que han pasado. Esa es la demostración de nuestra afición con nuestros jugadores, que se lo merecen", indicó en sala de prensa.

El técnico cántabro negó que tuviera cualquier rechazo hacia el Sevilla, eterno rival del equipo al que dirige y se quedó con el trabajo realizado. "Es el primer año que estoy en Sevilla, en el Betis. No tengo ninguna animadversión con el Sevilla, respeto a todos los equipos. Me quedo con la temporada que hemos hecho. Creo que para todo el mundo es una gran satisfacción. No le doy mayor importancia. Es importante el sexto puesto, la idea de juego que tenemos", aclaró.

Setién analizó lo que fue el encuentro. "En los primeros veinte minutos hemos tenido el control, se han replegado en su campo y han esperado. No teníamos preparado que fueran tan conservadores y que luego nos apretaran. Es obvio que no estuvimos bien con el balón, no hemos podido hacer correctamente la salida desde atrás. No hemos podido dar velocidad y fluidez al balón", indicó.

Tras el partido, el preparador alabó el "nivel y calidad del Sevilla". "Son futbolistas de un nivel. Pretender controlar en todo momento es impensable porque son muy buenos y es verdad que no lo hicimos con brillantez, pero estoy satisfecho", declaró.

"Hay cosas muy buenas en general para estar muy satisfechos teniendo en cuenta que queda aún un partido", dijo Setién sobre el encuentro y acerca de todo el trabajo de la temporada de su equipo.

Sobre las palabras de Caparrós, que dijo que el Sevilla fue muy superior al Betis, Setién fue claro. "Seguramente. Si lo dice a partir del minuto 20, sí. El inicio les hemos controlado y dominado. Es verdad que no hubo ocasiones muy claras, como pudo ser el resto del partido. Ocasiones claras, como el primer gol se pueden considerar un churro. Creo que el empate es más justo, respeto la opinión del entrenador rival, pero creo que el empate es justo", finalizó.