Setién da por "justo" el empate y se siente "satisfecho" por la temporada

Sevilla, 12 may (EFE).- El entrenador del Real Betis, Quique Setién, dio este sábado por "justo" el empate a dos con el que acabó el derbi ante el Sevilla del Benito Villamarín y destacó que se siente "satisfecho" por la temporada, "en la que se ha asegurado la sexta plaza en la clasificación".

"Creo que el resultado es bastante justo. Los primeros quince o veinte minutos fueron de control absoluto nuestro. No me esperaba, no lo teníamos preparado, que ellos fueran tan conservadores. Después no ha perjudicado que no hemos podido hacer la salida bien desde atrás y no le hemos dado la fluidez al balón", relató el cántabro en la sala de prensa del estadio bético.

Setién también destacó que para el desarrollo del partido "un dato que es incuestionable es el nivel y la calidad del equipo que se ha tenido enfrente. Nzonzi, Banega, Roque (Mesa), los que estaban arriba, son de nivel y controlar todo el juego es impensable porque el rival es muy bueno".

El preparador bético valoró que su equipo "se ha vaciado" y añadió en general sobre la campaña que cree "que todo el mundo reconoce que ha sido una temporada extraordinaria, y la afición así lo ha reconocido hoy".

Quique Setién aclaró que es su primera temporada en el Betis y que no tiene nada contra el Sevilla, que solo trata "de competir ante todos igual".

"Hemos conseguido en un año lo que en principio teníamos que conseguir en tres, que fue lo que firmé, pero este año se ha dado un paso muy largo y se ha adelantado una perspectiva de futuro", subrayó el técnico de los verdiblanco en alusión a la clasificación europea.

Setién también aclaró que el cambio en el descanso del centrocampista mexicano Andrés Guardado fue por "resentirse de la lesión".

"Estaba cojeando e incluso pensamos en cambiarlo cuando llevábamos treinta minutos", dijo Setién, quien añadió que el mexicano quiso jugar "pero no ha aguantado".