Koke: "Ganar al Getafe nos da moral para la final de Liga Europa"

Getafe (Madrid), 12 may (EFE).- Jorge Resurrección, 'Koke', centrocampista internacional del Atlético de Madrid y autor del gol de la victoria de su equipo en Getafe, declaró que este triunfo en el Coliseum Alfonso Pérez les da "moral" antes de disputar la final de la Liga Europa en Lyon (Francia) contra el Olympique de Marsella.

Un gol de Koke a los ocho minutos permitió al Atlético de Madrid ganar el derbi frente al Getafe y sumar tres puntos que le mantienen en la segunda posición de la Liga española.

"Contra el Getafe hemos competido y lo hemos hecho bien porque no era fácil. Ganar era importante porque queremos ser segundos en Liga", apuntó.

La próxima semana, el Atlético tiene la oportunidad de sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas en la final de la Liga de Europa contra el Olympique de Marsella.

"Ganar el ultimo partido antes de una final siempre es positivo porque nos da moral y pienso que no hay mejor manera de preparar ese partido que ganando en Liga", dijo Koke.

"Desde que pasamos a la final ya estábamos con la mentalidad de jugarla, pero también de ser segundos. Estamos con ganas y con hambre de ganar ese título", declaró.

En el partido frente al Getafe, Koke actuó por detrás de Antoine Griezmann y Diego Costa según el esquema que dispuso Diego Simeone.

"Me he encontrado cómodo en esa posición detrás de los puntas. Este sistema no se si será el mismo que en la final porque cada partido es distinto y el entrenador prepara los partidos de la mejor forma posible", concluyó.