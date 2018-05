Unzué: "El estado anímico ha podido con nosotros en la segunda parte"

12/05/2018 - 23:12

El entrenador del Celta de Vigo, Juan Carlos Unzué, lamentó la goleada encajada este sábado ante el Real Madrid (6-0) y aseguró que tras la primera parte el estado anímico pudo con sus jugadores, además de confirmar que acabarán la temporada "algo decepcionados" en relación a lo que esperaban durante el último mes.

"Quisimos lavar la imagen con nuestras armas. Intentamos ser lo que hemos sido toda la temporada. Quitar la pelota al Real Madrid y es algo que teníamos claro. Creo que hemos competido bien durante los primeros quince minutos y tuvimos dos o tres ocasiones, pero nos ha faltado hacer daño en el último tercio de campo", analizó.

"Nos ha faltado ese último pase y como consecuencia de esa falta de efectividad, nuestro rival nos ha lastimado al contragolpe y, obviamente, con su calidad. Esto ha hecho que nos fuésemos al descanso con un resultado demasiado abultado para lo que se había visto en el campo", añadió el técnico del conjunto olívico.

Sin embargo, Unzué afirmó que la segunda parte no tiene justificación. "Es verdad que en la segunda parte el estado anímico ha podido con nosotros. Aún así saco como positivo que mis jugadores han peleado desde la primera jornada de Liga hasta la última y con opciones de luchar por Europa hasta la jornada 36", espetó.

"Pero sí que es cierto que es difícil mantener un rendimiento alto cuando has conseguido el objetivo", añadió Unzué, que "no" quiere "excusas" sobre el bajón que ha dado el equipo en las últimas jornadas. El navarro rechazó que el hecho de no haber anunciado su futuro para la próxima temporada esté perjudicando al club vigués.

Por último, preguntado por una conclusión final de la campaña a falta de un último partido, Unzué dijo que "el tiempo y el fútbol te ponen donde te mereces". "Hemos tenido buenos momentos, pero ahora nos va a quedar el presente. Desgraciadamente no hemos encontrado ese punto necesario para jugar en Europa. Quizá la sensación que nos vamos a llevar sea un poco más decepcionante de lo que nos esperábamos", finalizó.