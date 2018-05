Bordalás: "La temporada ha sido fantástica y hoy pudo ser la guinda"

12/05/2018 - 23:19

El entrenador del Getafe, José Bordalás, afirmó que la temporada de su equipo ha sido "fantástica", a pesar de la derrota ante el Atlético de Madrid y quedarse sin opciones de jugar Europa la próxima temporada, elogió al equipo rojiblanco y alabó a su entrenador Diego Pablo Simeone, de quien dijo que es un "gran entrenador".

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"La temporada ha sido fantástica, desafortunadamente donde teníamos la ilusión, pero hemos conseguido salvarnos con mucho tiempo y estar con los mejores equipos y peleando por Europa, es de mérito. Ha sido magnífica", indicó en rueda de prensa.

Acerca del encuentro de la penúltima jornada de LaLiga Santander, Bordalás afirmó que están "algo enojados". "Estamos algo enojados por la sensación del gran segundo tiempo que hicimos. El Atleti fue mejor, con ese gol tan pronto. Si se pone delante, es un equipo muy complicado. Estuvieron cómodos, serios. En el segundo tiempo estuvimos bien y de nuevo fallamos un penalti. El haber fallado tantos penaltis nos han lastrado", expresó.

Sobre la suplencia de Ángel Rodríguez, su máximo goleador, el técnico afirmó que fue por que lo ha "planteado así". "Ángel tenía más opciones en la segunda parte. Son decisiones de los entrenadores. Torres en el Atlético ha sido campeón del mundo, máximo goleador y es suplente. No pasa nada que Ángel sea suplente un día", declaró.

"Hoy pudo ser la guinda. Como dije, cuando pasen unas horas, analizaremos la temporada y estaremos orgullosos de la temporada que ha hecho el equipo", confesó, analizando lo sucedido.

Uno de los puntos clave fue el séptimo penalti fallado por el Getafe esta temporada, algo que Bordalás quiso poner hincapié. "No es normal. Los penaltis los tiraba Molina, falló tres. Otros compañeros lo fallaron. No podemos reprochar nada, porque la intención del jugador es marcar. Es una pena y ahora no podemos lamentarnos, esa es la realidad. Son cosas que pasan", afirmó.

"Nosotros lo dejamos todo en el terreno de juego con la máxima honestidad y ambición. Eso nos llena de orgullo porque competimos a gran nivel. Agradezco las palabras del Cholo, porque está haciendo un trabajo increíble y es un gran entrenador. Deseo al Atleti lo mejor y que gane la Europa League", aseveró, respondiendo a la intensidad con la que juega su equipo.