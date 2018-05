Sainz: "El resultado ha sido muy importante, hemos dado un paso adelante"

13/05/2018 - 17:31

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Renault) ha calificado de "muy importante" su séptimo puesto en el Gran Premio de España, donde ha dado "un paso adelante", aunque ha reconocido que la carrera no fue como quisieron, ya que esperaban "estar por delante de los Haas y de los McLaren".

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

"El resultado ha sido muy importante, porque hemos dado un paso adelante aquí. A nivel personal dimos un paso, y a nivel de equipo no hemos ido tan rápido como quisiéramos; queremos estar por delante de Haas y McLaren, pero aún no ha podido ser", expresó en los micrófonos de Movistar F1.

Sobre todo lo sucedido en el Gran Premio, Sainz lo calificó como "un buen fin de semana", "como siempre, aquí en casa ante la afición". "Ha sido una carrera al ataque al principio y ya al final conservando, porque en las últimas vueltas he tenido un problema con la gasolina; se cortaba el motor a la salida de la vuelta 3, pero la forma en la que hemos volteado el fin de semana y conseguido este resultado es muy positivo", subrayó.

El madrileño también habló de su batalla en pista con el piloto sueco de Sauber Marcus Ericsson. "No era clave pasarle, porque de todos modos Haas iba muy rápido y era difícil cogerle. Sabíamos que Ericsson tenía que pasar. Lo he intentado dos o tres veces, pero no he llegado casi a ponerme ni en paralelo", finalizó.