El galimatías de Zidane para la final de Champions: seis jugadores se disputan tres plazas en el once

El Real Madrid está a dos semanas de jugar otra final de Champions League. Antes de ello, Zidane tendrá que decidir qué jugadores son los adecuados para la alineación inicial. "Será un dolor de cabeza hacer el once de la final", declaró el entrenador blanco tras la goleada de su equipo ante el Celta de Vigo.

En este momento de la temporada hay muchos jugadores que se encuentran en un gran estado de forma, como quedó este sábado demostrado en el Real Madrid-Celta. Es la confirmación a los últimos partidos, con apariciones estelares de Lucas, Asensio, Benzema o Bale. Ayer se sumó Isco y Casemiro. Los de Zidane están preparados físicamente para el día 26 de mayo.

Con todo esto, Zidane tiene ocho titulares fijos, como son: Keylor Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Modric, Kroos y Cristiano Ronaldo. Estos ocho son fijos a no ser que sufran una lesión inesperada de aquí a la final. La duda está en saber qué jugadores ocuparán las otras tres plazas.

Hombres como Casemiro, Isco, Lucas, Asensio, Benzema y Bale se disputarán tres puestos. Tanto Casemiro como Benzema parten con más opciones que el resto, pero eso no quiere decir nada. Zidane ya ha demostrado que puede variar su once en cualquier momento y que no se casa con nadie.