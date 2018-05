Paco López, el alquimista del Levante

El hombre que tumbó al Barça mamó su fútbol mayúsculo en campos minúsculos

El vestuario lo adora: es un optimista empedernido que siempre piensa en positivo

"Con Paco hay entrenador para muchos años", cuenta uno de sus jugadores

Paco López, entrenador del Levante, da órdenes a sus jugadores ante el Barça. Imagen: Reuters

El día después de la victoria no es para festejar. Es para trabajar. La gloria no suele tomarse días libres. Paco López, entrenador del Levante, tampoco. Ni siquiera batir a un Barça que parecía imbatible permite descansar a este técnico obsesivo con el fútbol, paternalista con los suyos, optimista empedernido. Eso para cuando termine la temporada. Entre tanto, la intensidad le espera.

Intensidad. Para este entrenador de 50 años nacido en Silla, en Valencia, no es una palabra más. Es la palabra. La que lleva tatuada en su estilo. La que imprime en cada entrenamiento.

Pero no es la única de un diccionario que ha hecho al Levante 'campeón' de la era López. Desde que llegó al banquillo es el mejor equipo de Primera: 10 partidos, 8 victorias, un empate y una derrota con 20 goles a favor y sólo 9 en contra. Impresionante. Son números de Champions.

A ese vocabulario también hay que añadir otra palabra: fútbol. O quizá Fútbol, con mayúsculas, de ése que se saborea mejor cuando se juega en campos minúsculos. Es ahí donde se forjó primero como futbolista (su máxima cota fue estar dos temporadas en Segunda en Hércules y Extremadura en los 90) y luego como entrenador.

Sus experiencias recientes lo han llevado a los tres filiales de los tres grandes actuales en el fútbol valenciano. Primero al Mestalla. Luego al Villarreal B. Más tarde, al Levante Atlético.

Su salida del filial del Submarino Amarillo supuso para él un varapalo. Se marchó el verano pasado, cuando, cansado de esperar su oportunidad ante cualquier imprevisto en el primer equipo. La ley de Murphy lo castigó y tras decir adiós a La Cerámica, los amarillos echaron a Escribá. El puesto habría sido suyo. Pero Paco ya no estaba. Calleja se lo adjudicó. Tocaba seguir remando.

"Hay entrenador para muchos años"

Y en ésas, el Levante echó a Muñiz, el técnico con el que subieron a Primera, angustiados por la cercanía del retorno a la categoría de plata. Era la 27ª jornada. Sí. A Paco al fin le llegó la oportunidad que llevaba tanto tiempo esperando. Aunque más que una oportunidad era un marrón.

Eso habría pensado cualquier otro menos este optimista obcecado que, desde el minuto 1, inyectó al grupo un buen rollo y una confianza inusitada. También cambió el juego e implantó el chip del buen fútbol en sus hombres. Lo hizo en su espacio preferido: los entrenamientos.

"Paco es un entrenador que disfruta con su trabajo. Lo vive con muchísima intensidad. Siempre está gritando en los entrenamiento. Los radia, pero siempre grita en positivo. Jamás es para echar una bronca y si alguien no lo ha hecho bien, lo discute en privado. Se acerca a él y le pregunta cómo está, si le pasa algo, le dice cómo se podría mejorar. Nos cuida y vive el fútbol como pocos", cuenta uno de sus jugadores, uno de los hombres a los que ha moldeado en este tiempo en el que ha convertido al Levante en lo más parecido a una apisonadora de color granota y juego bonito.

Porque esa es otra de las virtudes que destacan sus chicos. El fútbol arcáico, los excesos defensivos no son para él. "Insiste muchísimo en cada entrenamietno de la necesidad de sacar jugado el balón. Nada de pelotazo. Incide mucho en que sea un juego de asociación. Y nos ha funcionado", confiesa esa misma fuente del vestuario.

"No es porque haya hecho lo que ha conseguido con nosotros, pero creo que con Paco hay entrenador para muchos años", sentencia con tono de voz aun fatigado. No por la fiesta de haber ganado al Barça, sino por el agotamiento de otro entrenamiento intenso. Porque el día después de la victoria no es para festejar. Es para seguir haciendo alquimia. La que ha transformado al Levante en oro al final de la temporada.