Saúl: "Me encanta que en partidos importantes pueda marcar goles"

14/05/2018 - 18:37

El centrocampista del Atlético de Madrid Saúl Ñíguez reconoce que le "encanta" haber tenido "la suerte" de meter goles en partidos importantes y por ello espera que en el de este miércoles, cuando se jueguen el título de la Liga Europa ante el Olympique de Marsella francés en Lyon, pueda hacerlo de nuevo y ayudar así a que Fernando Torres, su "ídolo y amigo", pueda despedirse del club con un título.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"No hay truco, pero he tenido suerte y la fortuna de que cuando meto goles normalmente son importantes más que bonitos, porque bonitos no son todos. Son importantes y me encanta que en los encuentros clave pueda meter goles y esperemos que en el siguiente partido importante también pueda aportar", señala Saúl tras participar en un encuentro de 'Mahou Cinco Estrellas' junto a Fernando Torres.

Precisamente, el canterano tiene palabras para el de Fuenlabrada, al que le quedan dos partidos con la camiseta rojiblanca antes de emprender una nueva aventura. "Es un fenómeno, un ídolo para todos, no solo como jugador, ojalá yo pueda llegar o ser la mitad de lo que es él", confiesa.

Sin embargo, el ilicitano recalca la faceta humana del delantero que "es lo que más grande le hace porque al final como jugador todo el mundo le conoce y sabe quién es pero como persona cuando le conoces te gana aún más".

"Al principio cuando llegó yo no sabía ni cómo hablarle y ahora tengo la suerte de decirle que es mi amigo y que tu ídolo sea tu amigo es algo que no se paga con dinero", sentencia Saúl Ñíguez.