Busquets: "Cuando estás con Guardiola haces un máster de todo"

14/05/2018 - 19:25

El jugador del FC Barcelona Sergio Busquets ha reconocido que hizo un "máster de todo" a las órdenes de Pep Guardiola, tanto en su año en el filial como luego en el primer equipo, al aprender todo lo relativo a su posición y al fútbol y, por otro lado, ha comentado que ha merecido ganar algún reconocimiento individual.

"Llegué al Barça B con Guardiola y es el momento crucial de mi carrera, que se cruzara en mi camino, que me conociera, que viéramos los dos el fútbol de la misma manera y yo poder aprender de él. Cuando estás con Guardiola haces un máster de todo de lo que puedes aprender", aseguró Busquets en el programa 'Universo Valdano' de beIN LaLiga.

El catalán, que junto a Pedro Rodríguez fueron los dos grandes descubrimientos de Guardiola al pedirles para el filial, en su primer y único año en el banquillo del Barça B, y para después ser piezas clave en el primer equipo, destacó del de Santpedor que era "muy metódico" y que tenía la voluntad de "controlar todo".

Por otro lado, lamentó en un avance de la entrevista, que se emite esta noche a las 22.00 horas en beIN LaLiga, que su posición no le ayuda a ser más mediático. "Hacer una función de ayudar a los demás, de ocupar una posición que mediáticamente y a nivel de juego no sea espectacular, de meter goles ni dar asistencias, te lo hace un poco más difícil, pero no lo cambio por nada", se sinceró.

Eso sí, lamentó no haber sido más protagonista en los premios individuales o en 'onces ideales'. "Prefiero los títulos colectivos a los individuales aunque está claro que a nadie le amarga un dulce. Ha habido años que sinceramente pienso que me lo he merecido, cuando ganábamos 'Champions' o el Mundial o la Eurocopa, fui parte fundamental", apreció.