Romero: "He demostrado que estoy a la altura de jugar en la selección argentina"

15/05/2018 - 14:03

El portero argentino Sergio Romero quizá está dispuesto a aceptar su lugar habitual en el banquillo del Manchester United en la final de la Copa FA que se jugará el sábado, pero dijo a Reuters que eso no empaña su convicción de que será el arquero titular de la albiceleste en la Copa del Mundo.

LONDRES, 15 (Reuters/EP)

Romero, quien el domingo fue titular en la victoria 1-0 del United contra Watford en la última jornada de la Liga Premier -algo inusual para el sudamericano-, apareció en la nómina preliminar de 35 futbolistas de Argentina para el Mundial, que se jugará del 14 de junio al 15 de julio. Los hinchas y la prensa dan por hecho que también estará en la lista definitiva.

Pero el jugador de 31 años podría enfrentarse a la dura competencia del arquero de River Plate, Franco Armani, quien busca un lugar en la lista definitiva gracias a sus notables actuaciones, que incluyen haber mantenido su portería en cero en 11 de los últimos 15 partidos que jugó.

"No me ha pesado nunca la inactividad, entonces para mí no es lo mismo que un portero esté falto de partidos que un jugador de campo", dijo Romero a Reuters en una entrevista.

Pese a las críticas entre los hinchas y la prensa respecto a que Romero no pudo ganarse la titularidad en Sampdoria, Mónaco o Manchester United en los últimos cinco años, el exarquero de Racing Club suma 94 partidos con la selección desde su debut en 2009.

"Yo gracias a Dios he demostrado en los últimos años que si juego o no juego voy a estar siempre bien porque me entreno para eso", sostuvo Romero, quien fue titular en la campaña del United el año pasado para ganar la Liga Europa. "He demostrado que estoy a la altura de jugar en la selección argentina y cuando juegue demostrarles a todos que estoy bien", agregó 'Chiquito'.

"FALTA TRABAJO"

Romero cree que el entrenador Jorge Sampaoli resolverá los problemas que han afectado a Argentina, que incluyen su titubeante paso por la eliminatoria sudamericana al Mundial y la goleada 6-1 sufrida ante España en un amistoso a finales de marzo.

"Nos falta trabajo, sumar entrenamientos para ir tomando confianza, seguir creciendo y creyendo en la idea del entrenador, que es muy importante para llegar de la mejor manera al primer partido. Es muy importante ganar ese choque para empezar con el pie derecho", animó.

En la primera ronda del Mundial, Argentina debutará el 16 de junio ante Islandia por el Grupo D, en el que también chocará con Nigeria y Croacia. "Conocemos muy bien a Nigeria, nos enfrentamos a ellos varias veces en los últimos años, sabemos que Croacia tiene grandísimos jugadores que van a estar a la altura de lo que es un Mundial y sabemos que Islandia tiene jugadores muy potentes que han hecho una gran Eurocopa", dijo Romero sobre los rivales del grupo.

Argentina ha tenido tres seleccionadores desde que perdió la final del Mundial 2014 ante Alemania y todavía parece no haberse acomodado del todo al sistema de juego de Sampaoli.

"Jorge trajo su idea y el grupo se adaptó muy rápido, y después cuando pasa un partido como contra España se ponen muchas cosas en duda, pero si confiamos en la clase de jugadores que tenemos se va a ver la idea del entrenador muy claramente", dijo el portero.

"Las cosas no nos salieron como esperábamos desde el principio y nos costó bastante, de hecho volvimos a Argentina con un 6-1 en contra, para nada lindo, a nadie le gusta y mucho menos a los que estamos en el campo de juego. Sabemos que es bueno que haya sucedido en un amistoso para seguir creyendo, esa es la realidad", agregó.