Las presiones del entorno de Neymar para conseguir su fichaje por el Real Madrid

El brasileño va a intentar forzar al PSG a una venta que no desea

Foto: Reuters.

Tras recibir el premio al mejor jugador de la temporada de la Ligue 1 y decir que está un poco aburrido ya de hablar de su futuro, Neymar sigue ocupando todas las portadas de los medios deportivos, y en El Chiringuito de Mega desvelaron que tanto él como su entorno "harán todo lo posible por abandonar París este verano".

"He estado hablando hoy (por ayer) con una persona muy cercana a Neymar y me ha dicho que va a hacer, tanto él como su entorno, todo lo posible para salir de París este verano. Quiere salir del PSG. Y ya está en manos de si se planta el jeque y dice que no va a haber negociación, pero por parte de Neymar van a forzar la máquina para abandonar París e ir al Real Madrid", desveló José Luis Sánchez.

"Lo que llama la atención es que Neymar se haya dejado querer antes de que se abra el telón", apuntó el tertuliano madridista Alfredo Duro.

"El jeque del PSG no tiene necesidad de vender", dijo Edu Aguirre, a lo que José Luis Sánchez le contestó: "La más que probable sanción UEFA al PSG puede ser clave en la 'Operación Neymar'.