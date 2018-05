Iniesta: "Este Mundial será mi última aparición con la selección"

15/05/2018 - 15:19

El capitán del FC Barcelona Andrés Iniesta ha señalado que "si no pasa nada raro" el Mundial de Rusia de este verano será su "última aparición" internacional ya que, una vez deje el club blaugrana a final de temporada y opte por irse a jugar o bien a China o bien a Japón, cree que ya no estará en situación de seguir siendo internacional.

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

"Si no pasa nada raro, este Mundial será mi última aparición con la selección", aseguró en una entrevista en 'El Transistor' de Onda Cero recogida por Europa Press.

En este sentido, añadió que a partir de junio sus circunstancias cambiarán. "Me tocará estar a otra cosa diferente en la Selección. Si siguiera en Barcelona, no me importaría seguir acudiendo a las citas internacionales", aportó el jugador, 129 veces internacional hasta el momento.

Iniesta, autor del gol que dio a España su único Mundial en la cita de Sudáfrica 2010, intentará lograr un segundo cetro este verano en Rusia ya que confía en las opciones del equipo español. "De cara al Mundial tenemos un muy buen equipo, una muy buena mezcla de jugadores", celebró.

De ahí que el de Fuentealbilla considere que el objetivo de la selección de Julen Lopetegui no puede ser otro que "ganar el Mundial". Eso sí, la competencia será dura. "Veo muy fuerte a Brasil este año, pero luego está Alemania, Francia, Argentina* Más allá de eso tendremos que ir avanzando", aportó.

Sobre su recuerdo del gol en Sudáfrica, aseguró que cuando recibió el balón no escuchó "nada". "Todo fue silencio a mi alrededor. En ese momento no te da tiempo a pensar nada. Me vi muy solo. Chuté y acabó de la mejor manera. Tras el gol, empezaron los gritos, los chillidos. No sientes dolor. Fue un momento increíble", recordó.